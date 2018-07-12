В Бескудникове и Ховрине до конца года построят школу и блок начальных классов 

В Москве введут в эксплуатацию 15 школ и блоков начальных классов до конца текущего года. Два здания появятся на территории Северного административного округа. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. — Школа появится в микрорайоне 6 Бескудникова на месте здания детского сада №519, блок начальных классов возведут по адресу улица Петрозаводская, дом 19а в Ховрине, — пояснил Левкин. Чиновник добавил, что строительство социальных объектов, способствующее равномерному развитию города, проходит одновременно с возведением жилья. (мю)