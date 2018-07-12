Ещё
В Бескудникове и Ховрине до конца года построят школу и блок начальных классов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бескудникове и Ховрине до конца года построят школу и блок начальных классов 

Управа района Тимирязевский города Москвы 10 часов назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В Москве введут в эксплуатацию 15 школ и блоков начальных классов до конца текущего года. Два здания появятся на территории Северного административного округа. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. — Школа появится в микрорайоне 6 Бескудникова на месте здания детского сада №519, блок начальных классов возведут по адресу улица Петрозаводская, дом 19а в Ховрине, — пояснил Левкин. Чиновник добавил, что строительство социальных объектов, способствующее равномерному развитию города, проходит одновременно с возведением жилья. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
Прекращен инвестиционный проект по строительству промышленных объектов в САО Собянин открыл ДК имени Астахова после капремонта Тимирязевка заключила соглашение о сотрудничестве с «Артеком»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент204
РФ грозит новое сокращение населения18
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Трамп решил не «отказываться» от РФ
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение