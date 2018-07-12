Проект о страховании жилья от ЧС могут принять без стимулирующей нормы

Алексей Моисеев. МОСКВА , 12 июл — РИА Новости /Прайм. Норма, которая стимулировала бы граждан страховать свои квартиры и дома на случай чрезвычайных ситуаций (ЧС), может исчезнуть ко второму чтению законопроекта о страховании жилья, об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ

Законопроект о страховании жилья от ЧС был внесен в Госдуму и принят в первом чтении в 2015 году. Документом предусматривалось, что в случае ЧС и утраты жилья гражданин получит от государства новую квартиру или дом в собственность лишь в том случае, если у него была страховка. В противном случае новое жилье предоставлялось бы по соцнайму. В ходе рассмотрения документа предложено было сначала исключить эту норму, а спустя время снова включить.

"Опять мы застряли на запрете на право собственности. Сейчас экстренно дорабатываем проект поправок. Вариантов у нас два: либо мы его опять вытаскиваем на осень, либо мы сейчас принимаем его. Постараемся доработать без принципа соцнайма и потом будем, если не получится у нас, поправки вносить", — сказал замминистра.

Он сообщил, что Минфин является сторонником второго подхода, то есть, принять его в весеннюю сессию Госдумы, дать возможность субъектам его реализовывать и дальше вносить поправки по мере договоренностей со всеми заинтересованными сторонами.

"Потому что факт отсутствия наличия возможности передачи права собственности никак не влияет на саму систему, которая заложена в законопроекте. Она, естественно, является важным стимулирующим элементом, но на подготовку к запуску системы она не влияет", — пояснил Моисеев.