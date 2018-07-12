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Проект о страховании жилья от ЧС могут принять без стимулирующей нормы
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Проект о страховании жилья от ЧС могут принять без стимулирующей нормы 

РИА Недвижимость 10 часов назад
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости/Прайм. Норма, которая стимулировала бы граждан страховать свои квартиры и дома на случай чрезвычайных ситуаций (ЧС), может исчезнуть ко второму чтению законопроекта о страховании жилья, об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Законопроект о страховании жилья от ЧС был внесен в Госдуму и принят в первом чтении в 2015 году. Документом предусматривалось, что в случае ЧС и утраты жилья гражданин получит от государства новую квартиру или дом в собственность лишь в том случае, если у него была страховка. В противном случае новое жилье предоставлялось бы по соцнайму. В ходе рассмотрения документа предложено было сначала исключить эту норму, а спустя время снова включить.
"Опять мы застряли на запрете на право собственности. Сейчас экстренно дорабатываем проект поправок. Вариантов у нас два: либо мы его опять вытаскиваем на осень, либо мы сейчас принимаем его. Постараемся доработать без принципа соцнайма и потом будем, если не получится у нас, поправки вносить", — сказал замминистра.
Он сообщил, что Минфин является сторонником второго подхода, то есть, принять его в весеннюю сессию Госдумы, дать возможность субъектам его реализовывать и дальше вносить поправки по мере договоренностей со всеми заинтересованными сторонами.
"Потому что факт отсутствия наличия возможности передачи права собственности никак не влияет на саму систему, которая заложена в законопроекте. Она, естественно, является важным стимулирующим элементом, но на подготовку к запуску системы она не влияет", — пояснил Моисеев.
Директор профильного департамента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Андрей Знаменский в конце июня сообщал, что это страхование будет добровольным, а за основу взята московская региональная программа страхования жилья. Сейчас, когда москвичи оплачивают коммунальные услуги, они могут поставить «галочку» и выбрать: страховать или не страховать свое жилье. Но, по словам Знаменского, каждый регион будет разрабатывать свою региональную программу страхования.
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