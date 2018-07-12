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ФАС поддержала законопроект об информировании покупателей о самых дешевых лекарствах в аптеках
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ФАС поддержала законопроект об информировании покупателей о самых дешевых лекарствах в аптеках 

Rambler News Service 10 часов назад
ФАС поддерживает законопроект об обязанности сотрудников аптек информировать покупателей о наличии в аптеке самого дешевого аналога лекарства, сообщила RNS заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская.
«Мы поддерживаем данный законопроект, он полностью совпадает с нашими инициативами, которые мы неоднократно предлагали ранее», — сообщила пресс-служба.
Ранее сегодня депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники аптек будут обязаны информировать покупателей о наличии самого дешевого аналога лекарства.
В январе правительство утвердило дорожную карту ФАС «Развитие конкуренции в здравоохранении», в которой также предлагалось ввести требования к аптекам о первом предложении покупателям наиболее дешевого взаимозаменяемого лекарственного препарата и требования об информировании покупателей о наличии более дешевых аналогов приобретаемых лекарственных препаратов и ценах на них.
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