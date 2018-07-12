Ещё
В Оренбуржье с начала года ввели в эксплуатацию 4316 квартир
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбуржье с начала года ввели в эксплуатацию 4316 квартир 

Rambler News Service 11 часов назад
С начала года в Оренбургской области ввели в эксплуатацию 4316 квартир общей площадью 401,6 тыс. квадратных метров, что в 1,3 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет 56orb.ru.
За счет собственных и привлеченных средств оренбуржцами построено 258,5 тыс. кв. метров жилой площади.
В многоквартирном секторе введено 143,1 тыс. кв. метров жилого фонда. По состоянию на начало июля общий объем строящегося жилья составил 1,8 млн квадратов, что превышает уровень прошлого года в 1,5 раза.
Rambler News Service: последние новости
ФАС поддержала законопроект об информировании покупателей о самых дешевых лекарствах в аптеках Мэрия Омска подала в суд на гостиницу за долг в 34 млн рублей Суд признал банкротом третью структуру Urban Group
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ грозит новое сокращение населения
В Солсбери произошел новый инцидент
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Трамп решил не «отказываться» от РФ
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение