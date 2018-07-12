В Оренбуржье с начала года ввели в эксплуатацию 4316 квартир

С начала года в Оренбургской области ввели в эксплуатацию 4316 квартир общей площадью 401,6 тыс. квадратных метров, что в 1,3 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет 56orb.ru. За счет собственных и привлеченных средств оренбуржцами построено 258,5 тыс. кв. метров жилой площади. В многоквартирном секторе введено 143,1 тыс. кв. метров жилого фонда. По состоянию на начало июля общий объем строящегося жилья составил 1,8 млн квадратов, что превышает уровень прошлого года в 1,5 раза.