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Жители аварийной двухэтажки в Салехарде борются с полчищами блох и крыс
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Жители аварийной двухэтажки в Салехарде борются с полчищами блох и крыс 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Салехарде жители аварийного двухэтажного дома по улице Чкалова, 7 жалуются на расплодившихся блох и крыс.
Дом был установлен на сваях, но сейчас он буквально врос в землю, одна из квартир просела, продавив трубы канализации, пишет «Вести-Ямал». Теперь весь пол залит септиком, в подъезде, чтобы не упасть в него, уложили доски.
По словам жителей, износ у дома 100 процентов, однако его признали аварийным меньше месяца назад и внесли в план до 2025 года. О плачевном состоянии здания говорят и в управляющей компании, обслуживающей дом. Сейчас специалисты пытаются восстановить трубы, чтобы вода уходила в емкость, а не в яму, вырытую у дома.
«Проживать в этом доме на данный момент опасно, потому что мы сами лично проводили обследование чердачного перекрытия, все в состоянии очень плохом, даже если сделать какие-то поддерживающие мероприятия, но невозможно это сделать, потому что сам конструктив дома уже просто сгнил, зацепиться не к чему», — поясняет инженер управляющий компании «Реформатор» Сергей Котов.
Обработку в большинстве квартир провели сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии ЯНАО. Но жители опасаются, что насекомые могут вернуться.
«Проведены профилактические обработки мест общего пользования и также одной квартиры от синантропных насекомых. Вероятность, конечно, есть, что если не потравить в остальных комнатах, то они могут мигрировать через щели, через плинтуса», — отмечает начальник отдела Центра Всеволод Пестерев.
Фото: Евгений Поторочин/«ФедералПресс»
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