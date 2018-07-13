Жители аварийной двухэтажки в Салехарде борются с полчищами блох и крыс

Салехарде жители аварийного двухэтажного дома по улице Чкалова, 7 жалуются на расплодившихся блох и крыс.

Дом был установлен на сваях, но сейчас он буквально врос в землю, одна из квартир просела, продавив трубы канализации, пишет «Вести-Ямал». Теперь весь пол залит септиком, в подъезде, чтобы не упасть в него, уложили доски.

По словам жителей, износ у дома 100 процентов, однако его признали аварийным меньше месяца назад и внесли в план до 2025 года. О плачевном состоянии здания говорят и в управляющей компании, обслуживающей дом. Сейчас специалисты пытаются восстановить трубы, чтобы вода уходила в емкость, а не в яму, вырытую у дома.

«Проживать в этом доме на данный момент опасно, потому что мы сами лично проводили обследование чердачного перекрытия, все в состоянии очень плохом, даже если сделать какие-то поддерживающие мероприятия, но невозможно это сделать, потому что сам конструктив дома уже просто сгнил, зацепиться не к чему», — поясняет инженер управляющий компании «Реформатор» Сергей Котов

Обработку в большинстве квартир провели сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии ЯНАО . Но жители опасаются, что насекомые могут вернуться.

«Проведены профилактические обработки мест общего пользования и также одной квартиры от синантропных насекомых. Вероятность, конечно, есть, что если не потравить в остальных комнатах, то они могут мигрировать через щели, через плинтуса», — отмечает начальник отдела Центра Всеволод Пестерев.