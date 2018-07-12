Высотный комплекс на Софийской улице прошел Градсовет

Проект высотного многофункционального комплекса на Софийской улице, включающий жилой дом, гостиницу и детсад, получил одобрение Градостроительного совета Санкт-Петербурга

Заказчиком выступил собственник пятна — УК «Альянс-Инвест». Проект застройки участка площадью 2,5 га, расположенного на Софийской ул., рядом с ЖК «София», построенным «Группой ЛСР» (последняя, восьмая очередь введена в эксплуатацию в начале 2018 года) выполнило ООО «Архитектурная мастерская Столярчука».

В этой локации намечено строительство комплекса, состоящего из жилого дома (общая площадь — 33 тыс. кв. м, жилая — почти 21 тыс. кв. м), 3-звездной гостиницы на 1350 номеров (общая площадь — 90 тыс. кв. м, площадь номеров — 53 тыс. кв. м) и отдельно стоящего детсада на 90 мест. Проект намечено реализовать в зоне, где разрешено строительство зданий высотой до 40 м, с возможностью увеличения до 90 м. Планируемая высота гостиницы — 83 м (25 этажей), жилого дома — 78 м (23 этажа). Для сравнения: высота жилых зданий ЖК «София» — 85 м.

Члены Градостроительного совета высоко оценили работу проектировщиков и поддержали реализацию проекта, сделав ряд рекомендаций по различным деталям проекта.