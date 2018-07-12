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Спад турпотока на Ибице способствует понижению цен в отелях
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Спад турпотока на Ибице способствует понижению цен в отелях 

Национальный Туристический Союз 11 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
По данным Mixmag, в отелях испанского острова зафиксировано значительное уменьшение постояльцев из европейских стран. Из-за низкого интереса европейцев к отдыху на Ибице владельцы гостиниц снизят стоимость проживания почти вдвое на остаток сезона.
Сокращение количества туристов связывают с повышением туристического налога, цен на выпивку, стоимости за вход в клубы и протестами против туризма со стороны местных жителей, как и во многих регионах Испании.
Альтернатив отелям у иностранцев практически нет — на острове запрещена аренда жилья с помощью Airbnb и аналогичных сервисов.
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