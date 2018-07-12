Спад турпотока на Ибице способствует понижению цен в отелях

По данным Mixmag, в отелях испанского острова зафиксировано значительное уменьшение постояльцев из европейских стран. Из-за низкого интереса европейцев к отдыху на Ибице владельцы гостиниц снизят стоимость проживания почти вдвое на остаток сезона.

Сокращение количества туристов связывают с повышением туристического налога, цен на выпивку, стоимости за вход в клубы и протестами против туризма со стороны местных жителей, как и во многих регионах Испании

Альтернатив отелям у иностранцев практически нет — на острове запрещена аренда жилья с помощью Airbnb и аналогичных сервисов.