«ЭталонСтрой» построит склад в Ленобласти

АО «СУ-267» в составе «ЭталонСтроя» (Производственного блока Группы «Эталон») заключило с ООО «ИнвестБугры», входящим в группу компаний «RAUM Group», договор генерального подряда на проектирование и строительство производственно-складского здания.

Объект будет построен во Всеволожском районе Ленинградской области на земельном участке многофункционального производственно-складского комплекса «RAUM Бугры» в непосредственной близости от КАД и торгового комплекса «Мега Парнас».

Производственно-складское здание будет одноэтажным, со встроенным административно-бытовым комплексом. Суммарная площадь помещений при этом составит 15,5 тыс. кв. м. Здание будет состоять из производственной зоны, в которой будет расположено технологическое оборудование, а также складской зоны и офисных помещений.

Согласно условиям договора, в комплекс работ АО «СУ-267» будет входить разработка проектной и рабочей документации, строительство производственно-складского здания «под ключ», включая все общестроительные работы, а также работы по устройству внутренних и наружных (внутриплощадочных) инженерных сетей и благоустройству территории.

Заказчиком строительства нового производственно-складского здания выступила группа компаний «RAUM Group», которая позиционируется на рынке как один из крупнейших операторов коммерческой недвижимости Северо-Западного региона. В планах группы на 2018-2022 годы активное строительство в регионе новых объектов производственного и складского назначения.