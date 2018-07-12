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«ЭталонСтрой» построит склад в Ленобласти
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«ЭталонСтрой» построит склад в Ленобласти 

АСН-Инфо 11 часов назад
Фото: АСН-Инфо
АО «СУ-267» в составе «ЭталонСтроя» (Производственного блока Группы «Эталон») заключило с ООО «ИнвестБугры», входящим в группу компаний «RAUM Group», договор генерального подряда на проектирование и строительство производственно-складского здания.
Объект будет построен во Всеволожском районе Ленинградской области на земельном участке многофункционального производственно-складского комплекса «RAUM Бугры» в непосредственной близости от КАД и торгового комплекса «Мега Парнас».
Производственно-складское здание будет одноэтажным, со встроенным административно-бытовым комплексом. Суммарная площадь помещений при этом составит 15,5 тыс. кв. м. Здание будет состоять из производственной зоны, в которой будет расположено технологическое оборудование, а также складской зоны и офисных помещений.
Согласно условиям договора, в комплекс работ АО «СУ-267» будет входить разработка проектной и рабочей документации, строительство производственно-складского здания «под ключ», включая все общестроительные работы, а также работы по устройству внутренних и наружных (внутриплощадочных) инженерных сетей и благоустройству территории.
Заказчиком строительства нового производственно-складского здания выступила группа компаний «RAUM Group», которая позиционируется на рынке как один из крупнейших операторов коммерческой недвижимости Северо-Западного региона. В планах группы на 2018-2022 годы активное строительство в регионе новых объектов производственного и складского назначения.
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