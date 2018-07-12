В Жилищном комитете отчитались о планах ремонта многоквартирных домов

11 июля в Жилищном комитете состоялось совещание с заместителями глав администраций и руководителями жилищных агентств районов Санкт-Петербурга

О выполнении планов текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга доложили заместители глав Выборгского и Калининского районов Арина Артемова и Владимир Ростовский.

В Выборгском районе из 144 домов с особо опасными кровлями в 2018 году планируется отремонтировать 56, в Калининском районе — 95 из 216. Выборгский район также собирается уделить внимание ремонту фасадов. Например, у жилкомсервиса №2 в план включены 11 адресов, где проведут ремонт 3 фасадов, 375 балконов, 27 козырьков.

О мерах, предпринимаемых для снижения просроченной задолженности управляющих организаций, отчитались заместитель главы администрации Пушкинского района Глеб Мустафин и генеральный директор ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» Юрий Бутенко.

По 1355 многоквартирным домам района общая задолженность по коммунальным ресурсам составляет 827 млн рублей. Более 50% долга приходится на частные управляющие организации. Задолженность управляющих организаций с государственным участием составляет 303,8 млн рублей.

На совещании также обсуждался вопрос погашения задолженности за ЖКУ в квартирах перед их продажей на вторичном рынке жилья и перед приватизацией.