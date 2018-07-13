Ещё
Спорткомплекс и хоккейные ворота появятся на территории детского сада в Нижегородском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спорткомплекс и хоккейные ворота появятся на территории детского сада в Нижегородском районе 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Территорию дошкольного учреждения № 3 школы № 439 «Интеллект» (Перовское шоссе, дом 8А) в Нижегородском районе благоустроят.
— На территории будет произведен ремонт асфальтобетонного покрытия в объеме 980 квадратных метров, замена бортового камня (690 погонных метров), ремонт газона (2 440 квадратных метров), устройство полиуретанового покрытия на детских площадках в объеме 675 квадратных метров, замена МАФов (51 единица), в том числе пяти песочниц, четырех качелей, 15 детских скамеек, — сообщил руководитель ГБУ «Жилищник Нижегородского района» Роман Минаков. — Мы поставим игровой комплекс, шесть домиков-беседок, спортивный комплекс и хоккейные ворота. Кроме того, в спектр работ входят устройство прыжковой ямы (11 квадратных метров), устройство цветника (28 квадратных метров) и ремонт контейнерной площадки.
Работы планируется завершить к новому учебному году — до 01 сентября.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Почти 50 объектов коммерческой недвижимости в ЮВАО планируется реализовать на аукционах в июле Молодежь в столице научится интернациональной дружбе Собянин посетил крупнейшее столичное производство бытовых систем отопления
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян, упавшая в цене Турция и другие события дня20
Найден источник «Новичка» в Великобритании181
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений490
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека68
Этуш экстренно госпитализирован13
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение