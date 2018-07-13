Спорткомплекс и хоккейные ворота появятся на территории детского сада в Нижегородском районе

Территорию дошкольного учреждения № 3 школы № 439 «Интеллект» (Перовское шоссе, дом 8А) в Нижегородском районе благоустроят.

— На территории будет произведен ремонт асфальтобетонного покрытия в объеме 980 квадратных метров, замена бортового камня (690 погонных метров), ремонт газона (2 440 квадратных метров), устройство полиуретанового покрытия на детских площадках в объеме 675 квадратных метров, замена МАФов (51 единица), в том числе пяти песочниц, четырех качелей, 15 детских скамеек, — сообщил руководитель ГБУ «Жилищник Нижегородского района» Роман Минаков. — Мы поставим игровой комплекс, шесть домиков-беседок, спортивный комплекс и хоккейные ворота. Кроме того, в спектр работ входят устройство прыжковой ямы (11 квадратных метров), устройство цветника (28 квадратных метров) и ремонт контейнерной площадки.

Работы планируется завершить к новому учебному году — до 01 сентября.