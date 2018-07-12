Новый проект в Риге: как угадать желания покупателей

Проект Magdelēnas kvartāls специалисты рынка недвижимости и потенциальные покупатели ожидали с нетерпением. Одна из причин — имя застройщика, компания Vastint Latvia. Именно они в 2012 году возвели в тихом центре, на ул. Антонияс, 16а, жилой комплекс Futuris, один из самых успешно продаваемых новых многоквартирных домов в тот период.

Каким оказалось продолжение?

Новый жилой проект начинается с идеальной ярко-зеленой поляны — общественной зоны отдыха. Непосредственно за ней сам Magdelēnas kvartāls. Его автор — Гатис Дидрихсонс из бюро Didrihsons arhitekti — один из самых востребованных и известных латвийских архитекторов

Комплекс образуют два 6-этажных здания, объединяет которые технический этаж — основание. Лаконичные фасады, большие окна, изящные линии крыш, выверенная цветовая гамма — Magdelēnas kvartāls гармонично вписался в окружающую историческую среду и стал одним из ключевых и теперь уже неотъемлемых элементов архитектурного ансамбля квартала.

В Magdelēnas kvartāls 116 объектов недвижимости — жилье и коммерческие площади. Представлен здесь и уникальный для центра Риги продукт — двухэтажные помещения формата «живи-работай» (live-work). Первый этаж таких квартир отдается под коммерческие объекты, второй — для личного проживания. При этом нижние помещения могут сдаваться в аренду отдельно. Этот популярный во многих странах продукт пользуется спросом: из семи подобных предложений недвижимости к началу лета были выкуплены три.

Проект первых жилых зданий Magdelēnas kvartāls в 2017 году был удостоен звания «Лучший коммерческий объект» в организуемом обществом Building Design and Construction Council конкурсе «Самый устойчивый проект Латвии — 2017».

На входе в каждый подъезд (всего их десять) установлены кованые ворота, оригинального дизайна. На безопасность работают встроенный голосовой видеодомофон и система электронного доступа.

Итак, в стоящих напротив друг друга домах комплекса по шесть этажей, но на первом квартир нет — здесь обустроены общие комнаты для хранения детских колясок. Отдельный вход ведет в индивидуальные кладовые площадью 3-5 кв. м. Небольшая, но характерная деталь: кладовые с внешней стороны обшиты деревом — концепция единения с природой здесь проявляется даже в мелочах.

На техническом этаже находится крытая парковка на 73 машины и шесть отдельных гаражных боксов. Специальные места отведены для автомобилей людей с ограниченными возможностями, владельцы электромобилей могут установить на своих местах зарядные устройства.

На втором этаже комплекса рядом с детской площадкой и тренажерами для занятий спортом — роскошный внутренний сад. Оригинальная конфигурация расположения домов и яркий замысел архитектора позволили создать в центре Риги уникальную, закрытую от посторонних глаз природную зону общей площадью почти 2000 кв. м.

«Наш сад — одна из ярчайших изюминок проекта. Здесь посажены плодово-ягодные растения, множество кустарников и трав, яблони, сирень и лаванда… Главная задача сада — стать местом, способным подарить ощущение загородной жизни, несмотря на то, что комплекс расположен в самом центре Риги. Именно здесь жильцы и гости комплекса смогут отрешиться от повседневных забот, стрессов и перенапряжения, которые периодически сопровождают многих из нас на работе», — поясняет концепцию сада руководитель отдела продаж Magdelēnas kvartāls Светлана Лехнович.

Палитра планировок разнообразна: от односпальных (от 46 кв. м) до просторного жилья с тремя спальнями и полноценной отдельной кухней (до 130 кв. м). Наглядный пример превосходной функциональности — квартира площадью 118,2 кв. м, вместившая в себя просторную гостиную с кухней, три спальни, три санузла и гардеробную. Солнечная терраса в этой квартире — это дополнительные 22 кв. м…

Диапазон цен на квартиры в проекте Magdelēnas kvartāls настолько же широк, как и выбор вариантов планировок квартир, и начинается от 150 000 евро.

Жителям Magdelēnas kvartāls всегда светит солнце. Почти все спальни выходят на восток или северо-восток, а гостиные — на юг и юго-запад. Приятный бонус для квартир на втором этаже — собственные террасы, а для квартир третьего и более высоких — балконы, ориентированные на южную и юго-западную стороны.

Абсолютно все квартиры комплекса предлагаются с полной внутренней отделкой в скандинавском стиле. Стены окрашены в спокойные тона, полы застелены трехслойной дубовой паркетной доской, панорамные окна — трехслойные деревянные стеклопакеты. Двери также деревянные, изготовленные по индивидуальному заказу. Сантехника брендов Laufen, Kaldewei и Grohe, радиаторы отопления Cordivari Adresia, выключатели и розетки — от Siemens

Во всех квартирах имеются приточные воздушные клапаны, система регулировки подачи тепла, в санузлах — полы с подогревом. Высота потолков (шпаклеванных и окрашенных) в спальнях и гостиных — 2,95 метра. Наконец, особого упоминания заслуживает и стоимость обслуживания — одна из самых демократичных в центре Риги: 0,8 евро за кв. м с учетом НДС.

На конец июня в Magdelēnas kvartāls проданы или зарезервированы 22 квартиры.

«По тому, как у нас идут показы и продажи, убеждаемся, что Vastint Latvia сделала правильный и понятный для клиентов продукт. Комплекс привлекает внимание и отвечает большинству требований, которые покупатели предъявляют к современным квартирам в центре Риги. Для нас отрадно, — призналась в завершение нашей экскурсии Светлана Лехнович, — что покупатели из разных стран высоко оценивают проект. Им нравятся и качество, и место, и выверенный дизайн, и возможность выбрать именно такой вариант квартиры, который максимально соответствует их пожеланиям».

По вопросам приобретения недвижимости в Magdelēnas kvartāls обращайтесь:

+371 2000 5959, svetlana.lehnovica@colliers.com