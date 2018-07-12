Ещё
По предписанию Госжилинспекции Дагестана произведен ремонт квартиры жителя Дербента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По предписанию Госжилинспекции Дагестана произведен ремонт квартиры жителя Дербента 

Mirmol.ru 4 часа назад
Фото: Mirmol.ru
По предписанию Госжилинспекции Дагестана произведен ремонт квартиры жителя ДербентаВчера, 11 июля, глава государственной жилищной инспекции Дагестана Али Джабраилов прибыл по рабочим вопросам в Дербент с целью проверить процесс исполнения предписания, которые были направлены в товарищество собственников жилья (ТСЖ) «Гик-Рик», сообщили в пресс-службе ГЖИ РД. Более 1,5 месяца назад Джабраилов выехал по обращению жителя Дербента Рамина Ибрагимова, проживающего по адресу: улица М. Далгата, 6 «а». Ибрагимов является сиротой, он обратился в службу с просьбой содействовать в проведении ремонтных работ в его квартире и улучшении качества предоставляемых ЖКУ. Жилье было предоставлено мужчине государством в 2011 году.
При заселении жилье находилось в технически-исправном состоянии, в наличии была газовая плита, раковина для кухни и сантехнические приборы. Как сообщают работники ТСЖ, собственник со дня заселения не следил за состоянием квартиры, что привело к следующим последствиям: сломанный дверной замок, отсутствие дверной ручки, отсутствие межкомнатной двери, разбитые стекла, наличие плесени, отсутствие газовой плиты, дефекты в водопроводной сети, отсутствие горячей и холодной воды.
Согласно закону, детям-сиротам, в качестве меры поддержки проводится ремонт предоставленного жилья.
«ОМС — обязательное мед. страхование, обязан содержать муниципальное жильё в надлежащем технически исправном и санитарном состоянии. Ответственность за это несет именно наймодатель на основании статьи 66 Жилищного кодекса РФ», — добавил источник. В результате проверки 11 июля, предписания ГЖИ были исполнены, и квартира находится в надлежащем состоянии.
Mirmol.ru: последние новости
Житель Махачкалы оштрафован за незаконную перепланировку в квартире 9 миллионов рублей полковника МВД Дмитрия Захарченко переведут в бюджет страны В Южной части Дагестана проходят налоговые рейды
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС132
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки80
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня3
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом223
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение