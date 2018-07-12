По предписанию Госжилинспекции Дагестана произведен ремонт квартиры жителя Дербента

По предписанию Госжилинспекции Дагестана произведен ремонт квартиры жителя ДербентаВчера, 11 июля, глава государственной жилищной инспекции Дагестана Али Джабраилов прибыл по рабочим вопросам в Дербент с целью проверить процесс исполнения предписания, которые были направлены в товарищество собственников жилья (ТСЖ) «Гик-Рик», сообщили в пресс-службе ГЖИ РД. Более 1,5 месяца назад Джабраилов выехал по обращению жителя Дербента Рамина Ибрагимова, проживающего по адресу: улица М. Далгата, 6 «а». Ибрагимов является сиротой, он обратился в службу с просьбой содействовать в проведении ремонтных работ в его квартире и улучшении качества предоставляемых ЖКУ. Жилье было предоставлено мужчине государством в 2011 году.

При заселении жилье находилось в технически-исправном состоянии, в наличии была газовая плита, раковина для кухни и сантехнические приборы. Как сообщают работники ТСЖ, собственник со дня заселения не следил за состоянием квартиры, что привело к следующим последствиям: сломанный дверной замок, отсутствие дверной ручки, отсутствие межкомнатной двери, разбитые стекла, наличие плесени, отсутствие газовой плиты, дефекты в водопроводной сети, отсутствие горячей и холодной воды.

Согласно закону, детям-сиротам, в качестве меры поддержки проводится ремонт предоставленного жилья.