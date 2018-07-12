Ещё
В Ярославе объединение татар не платит аренду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославе объединение татар не платит аренду 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Объединение татар «принципиально отказались платить за аренду» за занимаемое ими помещение. В результате судебные приставы арестовали мебель организации.
Мэрия Ярославля отдала в аренду большое помещение в центре города. После въезда в здание руководство организации отказалось платить за 500 квадратных метров. Когда долг достиг 400 тысяч рублей, мэрия обратилась в суд. Фемида встала на сторону властей. Тогда к объединению татар и пришли приставы.
Сейчас имущество организации описано. Если долг не будет погашен, то все вещи уйдут с молотка.
АиФ: последние новости
Среднерусский банк обсудил новые сценарии работы с застройщиками Осенью в Ярославле сдадут четыре долгостроя Must Read: пять книг, которые стоит прочесть каждому
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС132
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки81
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня3
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом223
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение