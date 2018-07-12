В Ярославе объединение татар не платит аренду

Объединение татар «принципиально отказались платить за аренду» за занимаемое ими помещение. В результате судебные приставы арестовали мебель организации.

Мэрия Ярославля отдала в аренду большое помещение в центре города. После въезда в здание руководство организации отказалось платить за 500 квадратных метров. Когда долг достиг 400 тысяч рублей, мэрия обратилась в суд. Фемида встала на сторону властей. Тогда к объединению татар и пришли приставы.

Сейчас имущество организации описано. Если долг не будет погашен, то все вещи уйдут с молотка.