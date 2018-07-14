ОНФ выявил серую схему при продаже муниципальной недвижимости в Химках

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области и эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» выявили факты приватизации муниципальной недвижимости в городском округе Химки по заниженной цене. Городское имущество было распродано в частные руки вне конкурса, в итоге бюджет недополучил от такой приватизации около 226 млн рублей. Об это информирует региональная пресс-служба ОНФ.

В ходе мониторинга региональных постановлений общественники заинтересовались сделками 2015 года. Пока чиновники регулярно ссылаются на нехватку средств для решения множества проблем, эксперты Народного фронта обнаружили крупное недополучение доходов в химкинский бюджет.

Активисты ОНФ считают, что цены реализованной недвижимости существенно занижены по сравнению с их рыночной стоимостью на момент продажи. Согласно экономическим показателям для данных объектов, при условии заключения долгосрочных договоров с крупными федеральными арендаторами, ставка капитализации на момент продажи составила бы 14,3%, что соответствует сроку окупаемости 7 лет. Согласно отчету «Об оценке рыночной стоимости арендной платы», за 1 кв.м этих объектов можно легко посчитать их рыночную стоимость, умножив стоимость квадратных метров на период окупаемости.

Активисты ОНФ выявили, что в 2015 г. администрация г.о. Химки продала нежилые помещения, которые были переданы магазинам, по адресам: проспект Мира д. 13/7, ул. Московская д. 32, ул. Пролетарская д. 11, ул. Кудрявцева д. 4 — общей площадью около 2,7 тыс. кв.м. При общей стоимости, по данным независимой экспертизы, не менее 384 млн руб., эти помещения обошлись частным покупателям всего в 157,4 млн руб. с НДС. При оценке стоимости помещений администрация руководствовалась данными единственной оценочной организации ЗАО «Русский аудиторский дом».

«Народный фронт не только критикует, но ищет и предлагает способы решения проблем. Деньги, которые могли бы пойти на улучшение жизни простых граждан в отдельно взятом городском округе Химки, могли быть выручены от продажи в 2015 г. нежилой недвижимости. Речь идет примерно о 226 млн руб. Однако этого почему-то не произошло», — заявил врио руководителя регионального исполкома ОНФ в Московской области Николай Степанян.

Подмосковные чиновники не считают стоимость проданных магазинов заниженной. На обращение представителей ОНФ получен ответ от зампреда правительства области о том, что рыночная стоимость проданных помещений составляет именно 133,4 млн руб. без НДС.

«В ответных письмах нас заверили, что как только будут проведены соответствующие проверки, нас незамедлительно поставят в известность об их итогах. Однако прошло уже более двух месяцев, и никаких ответов или уведомлений о продлении проверочных мероприятий от прокуратуры Московской области не поступало», — подчеркнул Гетта.