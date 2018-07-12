Тепло в квартире можно оплачивать по счётчикам, даже если остальные жильцы платят по нормативам

Конституционный суд признал не соответствующими конституции Положения Жилищного кодекса и правила начисления оплаты за предоставляемое тепло исходя из оснащённости квартир индивидуальными счётчиками тепла. Конституционный суд потребовал внести изменения в федеральное законодательство и Жилищный кодекс.

Собственники жилья в многоквартирных домах имеют право оплачивать тепло в своей квартире на основании показаний счётчиков тепла, установленных в их квартире. Жилищник не имеет права обязывать собственника платить за тепло по общедомовому расчёту на основании того, что у других жильцов нет индивидуальных приборов учёта тепла.