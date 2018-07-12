Тепло в квартире можно оплачивать по счётчикам, даже если остальные жильцы платят по нормативам 

Конституционный суд признал не соответствующими конституции Положения Жилищного кодекса и правила начисления оплаты за предоставляемое тепло исходя из оснащённости квартир индивидуальными счётчиками тепла. Конституционный суд потребовал внести изменения в федеральное законодательство и Жилищный кодекс.
Собственники жилья в многоквартирных домах имеют право оплачивать тепло в своей квартире на основании показаний счётчиков тепла, установленных в их квартире. Жилищник не имеет права обязывать собственника платить за тепло по общедомовому расчёту на основании того, что у других жильцов нет индивидуальных приборов учёта тепла.
Поводом для рассмотрения этого вопроса конституционным судом послужила жалоба жителя Подмосковья Сергея Деминца. Некоторые соседи Сергея демонтировали счётчики тепла в своих квартирах, которые были установлены при сдаче дома в эксплуатацию. Управляющая компания сделала перерасчёт платежей, разделив между жильцами показания общедомовых счётчиков тепла. Сергей заметил, что из-за такого расчёта выросла начисленная сумма за услугу, в поисках справедливости Сергей дошёл до конституционного суда и отстоял своё право платить за потребляемое им тепло по индивидуальному прибору учёта тепла.