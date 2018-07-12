В Болотнинском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт 

Как отметили в областном минздраве, площадь модульного ФАПа составляет 100 кв. метров. Он оснащен всем необходимым оборудованием.
На строительство объекта бюджет области выделил десять миллионов рублей, на приобретение современного медицинского оборудования — еще около трех миллионов.
В Новосибирской области увеличение финансирования из областного бюджета в 2017 году позволило за год ввести в эксплуатацию 13 ФАПов в сельских районах. В феврале текущего года врио губернатора Андрей Травников поручил актуализировать программу строительства модульных ФАПов, в том числе изучив опыт других регионов. В 2018 году в регионе планируют открыть больше 25 новых фельдшерско-акушерских пунктов.