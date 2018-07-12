В Болотнинском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Как отметили в областном минздраве , площадь модульного ФАПа составляет 100 кв. метров. Он оснащен всем необходимым оборудованием.

На строительство объекта бюджет области выделил десять миллионов рублей, на приобретение современного медицинского оборудования — еще около трех миллионов.