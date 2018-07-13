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Москвичи и петербуржцы недовольны своим жильем
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Москвичи и петербуржцы признались в недовольстве своим жильем 

dom.lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Каждый четвертый житель России планирует в ближайшее время улучшить свои жилищные условия: купить либо построить новое жилье, сделать перепланировку или ремонт. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
«О планах улучшить жилищные условия в ближайшие три года сообщили 28 процентов опрошенных, доля россиян, планирующих это сделать, выросла по сравнению с 2017 годом на семь процентных пунктов», — говорится в материалах НАФИ.
По статистике агентства, чаще всего подобные планы строят россияне, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге (40 процентов), а также в городах с населением от полумиллиона до 949 тысяч жителей (17 процентов).
43 процента россиян, намеренных улучшать жилищные условия в ближайшие три года, собираются купить новое жилье, 17 процентов — построить его самостоятельно. 36 процентов планируют сделать дома ремонт или перепланировку.
Среди планирующих покупку недвижимости жителей России 59 процентов остановили свой выбор на квартире в многоквартирном доме, 26 процентов — на коттедже в организованном поселке.
61 процент россиян собирается улучшать жилищные условия на собственные средства, 23 процента попробуют взять ипотеку. Еще 16 процентов опрошенных рассчитывают одолжить денег у друзей или родственников.
Ранее в июне 2018-го социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовали данные исследования, свидетельствующего, что 71 процент населения России не готов к получению ипотечного кредита даже при условии низкой ставки. При этом уровень отказов от ипотеки, по данным ФОМ, связан с уровнем дохода респондентов: среди россиян с доходом более 30 тысяч рублей в месяц к ипотеке оказались не готовы 53 процента, в группе с ежемесячным доходом 20-30 тысяч рублей — 65 процентов.
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