Москвичи и петербуржцы недовольны своим жильем

Москвичи и петербуржцы признались в недовольстве своим жильем

Каждый четвертый житель России планирует в ближайшее время улучшить свои жилищные условия: купить либо построить новое жилье, сделать перепланировку или ремонт. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

«О планах улучшить жилищные условия в ближайшие три года сообщили 28 процентов опрошенных, доля россиян, планирующих это сделать, выросла по сравнению с 2017 годом на семь процентных пунктов», — говорится в материалах НАФИ.

По статистике агентства, чаще всего подобные планы строят россияне, проживающие в Москве Санкт-Петербурге (40 процентов), а также в городах с населением от полумиллиона до 949 тысяч жителей (17 процентов).

43 процента россиян, намеренных улучшать жилищные условия в ближайшие три года, собираются купить новое жилье, 17 процентов — построить его самостоятельно. 36 процентов планируют сделать дома ремонт или перепланировку.

Среди планирующих покупку недвижимости жителей России 59 процентов остановили свой выбор на квартире в многоквартирном доме, 26 процентов — на коттедже в организованном поселке.

61 процент россиян собирается улучшать жилищные условия на собственные средства, 23 процента попробуют взять ипотеку. Еще 16 процентов опрошенных рассчитывают одолжить денег у друзей или родственников.