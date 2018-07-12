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Как понять, что за вашей квартирой следит домушник
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Как понять, что за вашей квартирой следит домушник 

Don't Panic 4 часа назад
Фото: Don't Panic
Опытный домушник вскрывает даже самый надежный замок за пару минут. Полагаться только на крепкую дверь и запоры не стоит: обезопасить квартиру можно только вовремя поняв, идет ли на вас охота.
Первоначальная проверка квартиры будет проводиться ворами в обеденное время. Расчет прост: большая часть людей еще на работе и ни хозяев, ни соседей-свидетелей не будет.
Поэтому нужно особое внимание уделять внешнему виду собственных дверей вечером. Воры постараются оставить какую-то метку, вроде небольшой иголки в притолоке — так они поймут, что вы действительно ходите на работу и днем квартира пустует.
Кроме того, настораживать должны и звонки в неурочное время. Домушник в первую очередь расчищает себе поле для деятельности: два-три звонка поздним вечером покажут ему, во сколько вы возвращаетесь с работы, утренние же позволят понять, во сколько вы уходите.
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