Шестнадцать за четыре года: Крым провалил программу расселения аварийных домов

Предыстория проблемы

По информации Министерства экономического развития Крыма, 11,3% жилищного фонда превышает 70-процентный уровень износа, а 18,7% жилых домов на полуострове построены еще до 1920 года. Впервые вопрос о расселении из ветхого жилья подняли еще в 2014 году. Даже было издано соответствующее постановление, однако оно так и не было реализовано на практике.

Изначально эта программа задумывалась как не требующая финансирования из федерального бюджета, но уже в 2015 году Москва выделила на ее реализацию 613 млн рублей. Как показала практика, далеко не все эти средства были освоены.

Так, в 2016-м министр ЖКХ Сергей Кононов признал, что за два года действия программа по переселению была выполнена менее чем на 3% и, можно предположить, сорвана. Причиной этого чиновник назвал отсутствие необходимой разрешительной документации.

Стоит отметить, что, согласно имеющимся на момент публикации данным, с 2014 по 2017 год расселено всего 16 аварийных домов, а данные на профильном портале ведомства отсутствуют.

Объявляется построенным

Камнем преткновения оказалось стремление чиновников упростить себе жизнь. Под программу переселения решили передавать уже частично готовые объекты, но подвела правовая база. До момента возвращения Крыма в состав России застройщики не особо утруждали себя оформлением необходимой документации, будь то право на пользование земельным участком или разрешение на строительство. Все это делалось в процессе возведения объектов или же после окончания строительства. В результате при попытке легализовать различного рода недострои местные муниципалитеты в течение двух лет не могли выдать соответствующие разрешительные документы, что привело к срыву сроков почти по всем пунктам программы.

Одна из самых тяжелых ситуаций с жилищным фондом сложилась в Керчи . Именно тут больше всего объектов, построенных еще в 20-е годы прошлого столетия. Здесь же произошел один из самых громких конфузов, связанных с программой расселения.

Конфликт возник из-за недостроенного дома 14А на улице Героев Сталинграда. Гендиректор ООО «Технопласт» обратился с заявлением в МВД Крыма с просьбой расследовать захват юридической компанией «Аудит» данного объекта. В свою очередь директор «компании-рейдера» обвинил бывшего вице-премьера полуострова Олега Казурина , застройщика Романа Лукичева, владельца ООО «Технопласт», одного из акционеров «Генбанка» Евгения Двоскина, заодно министра строительства и архитектуры Крыма Сергея Кононова в захвате данного объекта с целью выдать его для переселенцев с Цементной слободки.

Несмотря на то что законность претензий «Технопласта» на этот дом все еще вызывает у некоторых экспертов много вопросов, весной 2017 года конфликт был разрешен в их пользу. Для нужд переселенцев на улице Героев Сталинграда были построены еще два дома, при этом со значительным смещением по срокам сдачи объектов в эксплуатацию.

Аналогичный скандал произошел в ноябре 2016 года в Феодосии . Там подконтрольная Лукичеву компания торжественно вручила переселенцам ключи от квартир в доме, не подготовленном для проживания. Мероприятие прошло с участием Сергея Аксенова под пристальным взглядом федеральных СМИ.

Впоследствии выяснилось, что высоким гостям показали всего один готовый подъезд. В остальных стройка была не окончена. Случай получил широкую огласку благодаря крымскому общественнику Александру Талипову, снявшему на видео состояние остальной части дома.

Самое интересное, что владельцем обеих компаний является тот самый Роман Лукичев, который, по словам министра строительства и ЖКХ Сергея Кононова, является одним из главных виновников срыва программы расселения из ветхого жилья в 2014–2016 годах — по словам Кононова, пять из 13-ти объектов, по которым сроки были сорваны, принадлежали именно Лукичеву.

А что дальше?

В конце 2017 года в Керчи началось строительство дома номер 25 на улице Блюхера. Он должен был быть высотой в 18 этажей и предназначаться для переселенцев из аварийного жилья. По словам главы керченской горадминистрации, к 2020 году таких домов должно стать больше.

«В городе очень много ветхого жилья. Расселить всех его обитателей пока, к сожалению, невозможно ни технологически, ни финансово. Но мы идем постепенно. Скоро вырастет один из социальных домов, в котором граждане получат квартиры совершенно бесплатно. Построить его должны к концу 2018 года, так что следующие новогодние праздники для многих очередников совпадут с новосельем», — отметил в своем заявлении Сергей Бороздин

Амбициозные намерения глав керченской администрации подтверждают в Совете Министров — 29 марта Сергей Аксенов подписал указ об утверждении региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 году. Согласно документу до конца года 947 человек будут переселены из 39 ветхих и аварийных домов. Но среди граждан есть опасения, что программа будет если не провалена, то снова затянута и осложнена.

Крымский общественник Александр Талипов считает, что без вмешательства федеральных властей порядка в этом вопросе добиться не получится.

«Аксенов сделал заявление о том, что главы всех администраций будут нести ответственность за срыв сроков ремонта объектов ФЦП. Но такая ситуация же не только по дорогам или ФЦП. И за все четыре года кроме доски позора, которая висит в темном углу в Совмине, никакой ответственности никто не понес. Я не думаю, что без вмешательства федеральных властей ситуация может радикально измениться. Пока фирменным почерком строительства нового жилья по программе переселения граждан из ветхого жилья в новое является то, что берут недострои, замороженные в 2014 году, без каких-либо разрешительных документов и пытаются их как-то дооформить и сдать как новые», — сказал Талипов.