На Алтае снесут 423 многоквартирных дома

За это время новое жилье получили около 11,5 тысячи участников программы, под снос пущено более 150 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. В общей сложности на такое масштабное переселение за пять лет было направлено 4,7 миллиарда рублей, из которых около трех миллиардов — средства федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ и еще примерно по 850 миллионов рублей вложено из краевого и муниципальных бюджетов.

Надеемся, что с 2019 года в стране начнет действовать новая программа, которая должна решить проблему аварийного и ветхого жилья, поставленного на учет уже после 1 января 2012 года. В Алтайском крае сегодня насчитывается 423 таких многоквартирных дома. Сейчас прорабатываются параметры новой программы. Регионы, в том числе и Алтайский край, вносит свои предложения. Мы рассчитываем, что они будут учтены.