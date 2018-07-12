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На Алтае снесут 423 многоквартирных дома
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На Алтае снесут 423 многоквартирных дома 

Российская Газета 5 часов назад
За это время новое жилье получили около 11,5 тысячи участников программы, под снос пущено более 150 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. В общей сложности на такое масштабное переселение за пять лет было направлено 4,7 миллиарда рублей, из которых около трех миллиардов — средства федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ и еще примерно по 850 миллионов рублей вложено из краевого и муниципальных бюджетов.
Надеемся, что с 2019 года в стране начнет действовать новая программа, которая должна решить проблему аварийного и ветхого жилья, поставленного на учет уже после 1 января 2012 года. В Алтайском крае сегодня насчитывается 423 таких многоквартирных дома. Сейчас прорабатываются параметры новой программы. Регионы, в том числе и Алтайский край, вносит свои предложения. Мы рассчитываем, что они будут учтены.
Процесс расселения граждан из ветхого жилья в крае не остановился, он продолжается за счет средств регионального и местных бюджетов. В 2018 году из краевой казны на эти цели направлено 300 миллионов рублей, что примерно вдвое больше, чем в предыдущие годы. Предусмотрено и софинансирование из муниципальных бюджетов: для Барнаула его доля составляет пятьдесят процентов, для других муниципалитетов — десять процентов. Из 423 домов уже отобрано 35, требующих первоочередного расселения. Большинство из них находится в Барнауле.
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