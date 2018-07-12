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«Концессии теплоснабжения» построили сети для долгостроя ЖК «Династия»
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«Концессии теплоснабжения» построили сети для долгостроя ЖК «Династия» 

АиФ Волгоград 5 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
«Концессии теплоснабжения» завершили строительство тепловой сети длиной 200 метров в однотрубном исчислении для техприсоединения проблемного жилого комплекса «Династия», расположенного по адресу улица Огарева, 21б, к системе централизованного теплоснабжения.
Создание сети шло в приоритетном порядке для ускорения сдачи дома. «Мы понимаем, насколько важно помочь людям, вложившим деньги в строительство жилья и до сих пор не имеющих возможности заселиться в свои квартиры», — отмечают в «Концессиях теплоснабжения».
Трубопровод от районной котельной №82 возвели в максимально короткие сроки — меньше чем за два месяца. Отметим, что он покрыт современным изоляционным слоем — пенополиуретаном, благодаря которому срок службы инженерных коммуникаций увеличивается до 25 лет.
«По новому трубопроводу в дом будет централизованно поступать тепло и горячая вода» — пояснил директор ООО «Концессии теплоснабжения» Эдуард Шпаковский.
Напомним, «Династию» застройщик должен был сдать в эксплуатацию еще в 2015 году, взяв деньги у 169 дольщиков. Но дом до сих пор строят. Благодаря принятым администрацией региона решениям удалось возобновить работы на объекте. В системной межведомственной работе по решению проблем обманутых дольщиков участвует и компания «Концессии теплоснабжения», так как подключение к тепловым сетям и сетям горячего водоснабжения — один из ключевых этапов возведения любого многоквартирного дома.
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