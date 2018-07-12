Почему сибиряков переселяют из ветхого жилья в аварийное

На средства бюджета сегодня строят не только социальное жилье, но и школы, клиники, детские сады, которые потом находятся на балансе муниципалитетов. А им крайне важно не только возвести объекты, но и свести к минимуму расходы на их эксплуатацию в течение следующих десятилетий. Поэтому необходимо заключать контракт жизненного цикла (КЖЦ), который предполагает не только проектирование и строительство объекта, но и его обслуживание, ремонт, реконструкцию. В данном случае предприниматели берут на себя все эти обязанности, гарантируют качество, а государство им за это платит.

Муниципалитеты крайне заинтересованы именно в КЖЛ, а не в аукционах, где чем ниже предложенная участником цена, тем выше его шанс выиграть заказ. Такой подход весьма сомнителен, ведь дефицит средств заставляет бизнес на всем экономить. В ход идут самые дешевые материалы и рабочая сила, это сказывается на качестве, и необходимость нового ремонта возникает не через двадцать пять лет, а уже через пять. Бывает и так, что дом не успели построить, а он уже в предаварийном состоянии. Как, например, это произошло в одном из регионов. Люди и так жили в аварийном доме, а их переселили в здание, которое трещит по швам. Чтобы перевернуть эту пирамиду, нужны серьезные изменения в законах и нормативных документах, и мы будем этого добиваться.

Запрос общества на КЖЦ очень высок. Однако, за исключением жилья для военнослужащих, ни одного такого контракта в стране не заключено. Инновационные технологии, которых разработано уже немало, в этой сфере почти не применяют.

Здесь могут быть интересны омские методики, по которым уже отреставрировано более полсотни хрущевок. Проекты отличаются грамотными строительными решениями. Реконструированные дома похожи на европейские. Процесс укрепления зданий может идти без отселения жителей. Это позволяет сделать такие проекты минимально затратными по сравнению с другими вариантами обновления. Интерес к омскому опыту проявили мэрии Ярославля , Ростова-на-Дону. Уверена, он будет востребован и в других городах.

Экономисты подсчитали, что на обновление всех домов 335-й серии в стране понадобится около тридцати миллиардов рублей — невеликая сумма для государства. Программа реновации жилья по примеру Москвы обойдется в разы дороже.

Стоит сказать, что взваливать все расходы по содержанию ветшающего жилья на города и регионы несправедливо. Для муниципалитетов это серьезнейшая головная боль. В Омске , например, число «судебных» домов исчисляется сотнями. Чтобы справиться с такой ношей, тоже необходима помощь федеральных властей.

Для людей с низкими доходами, неспособными взять ипотеку, важно предусмотреть строительство так называемых домов социального найма, которые будут находиться в собственности муниципалитетов. Строить их необходимо исключительно по контрактам жизненного цикла.

Подобные проблемы испытывает большинство регионов страны. Думаю, совместными усилиями мы с этими задачами справимся.