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Свыше 826 млн рублей выделено на Тамбовщине на развитие жилстроительства
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Свыше 826 млн рублей выделено на Тамбовщине на развитие жилстроительства 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: Администрация Тамбовской области
ТАМБОВ, 12 июл — РИА Новости. Более 826 миллионов рублей, в том числе 759,3 миллиона рублей из федерального бюджета и 66,7 миллиона рублей из бюджета области выделено в 2018 году в Тамбовской области на реализацию проектов строительства жилья и инфраструктуры в рамках госпрограммы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Ассигнования на жилстроительство по сравнению с прошлым годом почти удвоились. Это обусловлено тем, что губернатор Александр Никитин считает развитие стройкомплекса одной из основных задач, стоящих перед Тамбовской областью. Благодаря этому в 2018 году продолжится строительство дорог в микрорайонах Радужное, Северный и Телецентр Тамбова, будет введено в эксплуатацию 114,5 тысяч квадратных метров жилья", — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в 2017 году на эти же цели в рамках соглашения, заключенного администрацией Тамбовской области с Минстроем, было выделено свыше 481,4 миллиона рублей. В результате введены в эксплуатацию 8,5 километров дорог в микрорайоне Радужное, построен детский сад на 250 мест в микрорайоне Телецентр. Введено в строй жилья 78,6 тысячи квадратных метров жилой площади.
В пресс-службе добавили, что Тамбовская область будет и дальше участвовать в жилищных программах Минстроя, сейчас идёт планирование работ на 2019 год. Господдержка комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства осуществляется в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».
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