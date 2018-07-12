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В центре «Мои документы» Лефортова можно получить услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
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В центре «Мои документы» Лефортова можно получить услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Управа района Лефортово 5 часов назад
Фото: Управа района Лефортово
В центре государственных услуг района Лефортово работают специальные окна по приему документов от юридических лиц на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости. Об этом напомнили в пресс-службе «Моих документов».
— Оформить документы можно по экстерриториальному принципу — без привязки к месту регистрации в столице. Услуги индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости оказывают по предварительной записи с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00. Суббота и воскресенье — выходные дни, — отметили в пресс-службе.
Напомним, что районный центр госуслуг расположен по адресу: проезд Завода «Серп и Молот», дом 10. Он работает ежедневно с 08.00 до 20.00. (еп)
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