Власти Крыма распорядились снести несколько жилых комплексов в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ , 12 июл — РИА Новости Крым . Совет министров Республики Крым принял распоряжение о сносе девяти объектов капитального строительства в Ялте, Алуште и Симферополе, в том числе несколько многоэтажных жилых комплексов. Документ размещен на портале крымского правительства.

В частности, в перечень попали 7-этажный жилой комплекс (ЖК) «На Виноградной» на 35 квартир (Ливадия, ул. Виноградная, 1е), 6-этажный ЖК «Мисхорский спуск» (Кореиз, ул. Южная, 62и), 4-этажный жилой комплекс «Молодежный» на 172 квартиры (Гаспра, ул. Риекская, 22).

Кроме того, под снос пойдут два блока 6 и 7 этажей в Гаспре на Алупкинском шоссе (район домов №№ 40-42), пятиуровневое строение в Ялте по ул. Щорса, 31.

В Алуште планируется демонтировать 1-этажный павильон и здание остановки аттракциона с буфетом, административным помещением и торговой площадкой на ул. Набережная.

Также в список попали несколько объектов в Симферополе: четыре деревянных сруба в районе спасательной станции на ул. Ялтинской и нежилое здание по ул. Тренева, 1к.

Согласно распоряжению, все эти объекты признаны самовольными постройками.

Органам местного самоуправления вышеуказанных муниципальных образований необходимо в течение семи дней принять решения о сносе данных самостроев.