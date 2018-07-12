Ещё
Власти Крыма распорядились снести несколько жилых комплексов в Ялте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Крыма распорядились снести несколько жилых комплексов в Ялте 

РИА Новости Крым 5 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Совет министров Республики Крым принял распоряжение о сносе девяти объектов капитального строительства в Ялте, Алуште и Симферополе, в том числе несколько многоэтажных жилых комплексов. Документ размещен на портале крымского правительства.
В частности, в перечень попали 7-этажный жилой комплекс (ЖК) «На Виноградной» на 35 квартир (Ливадия, ул. Виноградная, 1е), 6-этажный ЖК «Мисхорский спуск» (Кореиз, ул. Южная, 62и), 4-этажный жилой комплекс «Молодежный» на 172 квартиры (Гаспра, ул. Риекская, 22).
Кроме того, под снос пойдут два блока 6 и 7 этажей в Гаспре на Алупкинском шоссе (район домов №№ 40-42), пятиуровневое строение в Ялте по ул. Щорса, 31.
В Алуште планируется демонтировать 1-этажный павильон и здание остановки аттракциона с буфетом, административным помещением и торговой площадкой на ул. Набережная.
Также в список попали несколько объектов в Симферополе: четыре деревянных сруба в районе спасательной станции на ул. Ялтинской и нежилое здание по ул. Тренева, 1к.
Согласно распоряжению, все эти объекты признаны самовольными постройками.
Органам местного самоуправления вышеуказанных муниципальных образований необходимо в течение семи дней принять решения о сносе данных самостроев.
РИА Новости Крым: последние новости
Уникальные кадры: как выглядит найденная на стройке "Тавриды" пещера В Крыму в 2018 году получили жилье 49 детей-сирот Квартира в огне: в Севастополе на пожаре спасли троих взрослых и ребенка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС132
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки82
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня4
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом224
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение