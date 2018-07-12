ЛСР построит в жилом комплексе «Зиларт» 150-метровый небоскреб

МОСКВА , 12 июл — РИА Недвижимость. Группа компаний ЛСР построит в жилом комплексе «Зиларт» 150-метровый небоскреб, говорится в сообщении компании.

"Архитектурное решение здания призвано сохранить преемственность композиционных и пластических приемов, которые сформировались в конце 1920-х — начале 1930-х годов на стыке идей позднего конструктивизма и стилистики ар-деко", — приводятся в пресс-релизе слова автора проекта архитектора Сергея Чобана

В небоскребе проектом предусмотрено наличие 1,2,3,4-комнатных квартир как с классическими, так и с евро-планировками. Высота потолков достигает 3,5 метра. На 39-м этаже расположатся видовые студии. А на последнем архитекторы разместили 170-метровый пентхаус с окнами, выходящими на три стороны света, добавляется в сообщении.

Под окнами небоскреба располагается парк «Тюфелева роща», который является авторским проектом голландского урбаниста Джерри Ван Эйка. В «Тюфелевой роще» центральным арт-объектом стала конструкция перголы длиной 1,3 километра с 12 павильонами и смотровой площадкой. Здесь растут около 4 тысяч хвойных и лиственных деревьев и кустарников.