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ЛСР построит в жилом комплексе «Зиларт» 150-метровый небоскреб
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ЛСР построит в жилом комплексе «Зиларт» 150-метровый небоскреб 

РИА Недвижимость 6 часов назад
МОСКВА, 12 июл — РИА Недвижимость. Группа компаний ЛСР построит в жилом комплексе «Зиларт» 150-метровый небоскреб, говорится в сообщении компании.
"Архитектурное решение здания призвано сохранить преемственность композиционных и пластических приемов, которые сформировались в конце 1920-х — начале 1930-х годов на стыке идей позднего конструктивизма и стилистики ар-деко", — приводятся в пресс-релизе слова автора проекта архитектора Сергея Чобана.
В небоскребе проектом предусмотрено наличие 1,2,3,4-комнатных квартир как с классическими, так и с евро-планировками. Высота потолков достигает 3,5 метра. На 39-м этаже расположатся видовые студии. А на последнем архитекторы разместили 170-метровый пентхаус с окнами, выходящими на три стороны света, добавляется в сообщении.
Под окнами небоскреба располагается парк «Тюфелева роща», который является авторским проектом голландского урбаниста Джерри Ван Эйка. В «Тюфелевой роще» центральным арт-объектом стала конструкция перголы длиной 1,3 километра с 12 павильонами и смотровой площадкой. Здесь растут около 4 тысяч хвойных и лиственных деревьев и кустарников.
"Зиларт" — один из крупнейших в Европе проектов по комплексной реорганизации промышленных территорий, это 65 гектаров, которые застраиваются в единой архитектурной и градостроительной концепции. В рамках проекта группа компаний ЛСР планирует построить более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Группа компаний ЛСР — один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.
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