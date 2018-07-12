В Ярославской области выставили на продажу самый большой коттедж в России

Ярославской области выставили на продажу частную усадьбу, размер которой назвали одним из самых больших в стране. Коттедж, расположенный в селе Диево-Городище в Некрасовском районе занимает пятое место по площади среди продающейся частной недвижимости.

Дом отдают без отделки

Его площадь действительно внушительна — 2,7 тысячи квадратных метров. В сравнении даже с 60-метровой двушкой в новостройке — это огромные просторы. Однако размер самого коттеджа «всего» 1,5 тысячи квадратных метров, всё остальное занимает участок с большим гаражом. Отдают усадьбу сравнительно недорого — за 45 миллионов рублей.

Тому, кто его купит, придётся как следует вложиться

— Резиденция расположена на второй линии Волги на участке 47 соток. При этом коттедж продается без внешней и внутренней отделки, чем и обусловлена небольшая для таких габаритов цена. В стоимость входят два дизайн-проекта в разных стилях, — уточняют авторы рейтинга, аналитики ЦИАН

Проект усадьбы необычен

Кстати, самую большую усадьбу продают в Московской области на Рублёво-Успенском шоссе. Участок в 5,5 тысяч квадратных метров с домом со spa-зоной, винным погребом и стильной отделкой отдают за 1,87 миллиарда рублей.