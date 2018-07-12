Чем опасна для Сибири новая программа переселения из ветхого жилья

С одной стороны, хорошо, что по этой программе взамен аварийного будут предоставлять только социальное жилье, находящееся в собственности муниципалитета. Но что люди получат за свою недвижимость, подлежащую сносу? Жителю центра с развитыми коммуникациями и инфраструктурой за жилье с 70-процентным износом полагается сумма, эквивалентная его остаточной стоимости. Эти деньги можно вложить в строительство на участке, где развернет работы новый застройщик. А тот, кто живет на глухой окраине, вознаграждения, конечно, не получит. Выходит, новый законопроект делит жильцов ветхого фонда на две неравноправные группы.

Кроме того, немалая часть домов, которые по факту являются ветхими, сегодня включена в программу капитального ремонта. Процедура перевода их в программу расселения займет время. Сегодня муниципалитеты не только не готовы показать полный объем того, что у них фактически есть для реализации программы переселения, но и не понимают, какой будет оценочная стоимость аварийных домов в разных районах. Никто до сих пор не просчитал, не окажутся ли ущемлены права жителей, удастся ли им вернуть деньги.

Полагаю, что всем муниципальным образованиям — от поселков до городов — следует разработать проект новой программы, примерить его на себя и внести конкретные предложения. Увы, до муниципалитетов эту информацию никто не довел, а между тем законопроект уже на стадии внесения в Госдуму РФ , и мы можем получить федеральный закон, который будет невозможно исполнить. Той же Кемеровской области , где объем ветхого жилфонда очень большой, новая программа переселения в сегодняшней редакции совершенно не подходит, потому что в регионе нет таких денег. Муниципальные образования не выдержат нагрузки, которую на них «вешает» законопроект. Ветхие дома в итоге просто рухнут.

Я изначально просила прокуратуру и Госжилинспекцию проанализировать программу капремонта на финансовую устойчивость, посмотреть, какие в нее попали многоквартирные дома, являющиеся на самом деле ветхими. Таковых оказалось примерно тридцать процентов. Часть их нужно реконструировать. На новую программу переселения властям Кемеровской области так или иначе придется просить федеральные деньги.