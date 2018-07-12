Рынки недвижимости Дюссельдорфа и Кёльна отчаянно нуждаются в новом предложении

Два крупнейших города Рейнланда, расположенные на расстоянии 40 км друг от друга, давно конкурируют как по футбольным командам, так и по образу жизни. Но у соседей есть общая проблема: им отчаянно не хватает жизненного пространства для растущего населения, сообщает Handelsblatt Global.

Дюссельдорфе , седьмом по величине городе Германии и столице штата Северная Рейн-Вестфалия, плотность населения — одна из самых высоких в стране. Застройщики здесь используют каждый свободный участок для создания жилья. Градостроители, понимая, что семьи с низким и средним уровнем дохода могут оказаться вне рынка, предусматривают, что 20% всего нового жилья должно быть субсидировано. Еще 20% — это сегмент «с пониженной ценой» для работников среднего класса, доходы которых превышают верхний предел субсидируемого жилья не более чем на 60%.

Ярким примером является Grand Central — трио многоквартирных домов стоимостью €500 миллионов, расположенных за главным железнодорожным вокзалом Дюссельдорфа. Завершение строительства 1 061 квартиры запланировано на 2020 год. Муниципальный контроль аренды, который проводится каждые три года, предусматривает арендную плату в Grand Central около €10 за квадратный метр. Это значит, что квартира площадью 60 квадратных метров будет стоить около €600 в месяц плюс коммунальные услуги.

У разработчиков Catella не должно быть проблем с поиском арендаторов. Население Дюссельдорфа в 640 000 увеличится почти на 3% в течение следующего десятилетия — серьезная проблема для города со скудными возможностями для роста. Согласно официальным данным, в настоящее время около 4 500 домохозяйств ищут субсидированное жилье, однако фактические цифры гораздо выше.

Усилия девелоперов, направленные на то, чтобы получить одобрение города для строительства на прилегающих сельскохозяйственных угодьях, например в Южном районе Хамма, до сих пор не увенчались успехом. Таким образом, новые жилые участки «добывают» из тесных, маловероятных мест. К примеру, сносят мастерские и гаражи на задних дворах.

Согласно исследованию Vdp Research, в Дюссельдорфе в районах Унтербилк, Пемпельфорт, Нидеркассель и Лорик средняя арендная плата составляет около €12 за квадратный метр в месяц. А новые квартиры в городе обходятся в среднем в €4 500 за «квадрат», хотя элитные предложения могут превышать и €10 000. По мнению экспертов, цены будут только повышаться.

Схожая проблема — в Кёльне , четвертом по величине городе страны (население — 1,1 млн человек). Только здесь арендные ставки и цены на жилье быстрее всего растут на окраинах, особенно на юге города, так как арендаторы и покупатели движутся от центра к более благоприятным периферийным районам. Средние ставки здесь — €11,3 за кв.м в месяц за квартиру в 60 «квадратов».

Рынок жилья в Берлине сейчас также перегрет — местные власти вводят ряд мер, чтобы замедлить рост цен на недвижимость.

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