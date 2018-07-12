Пенсионерам и инвалидам компенсируют взносы на капремонт

Отдельные категории граждан частично или полностью освободят от взносов на капремонт.

Как сообщает RT, Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который позволит частично или полностью освободить от уплаты взносов на капремонт собственников жилья, где проживают неработающие пенсионеры старше 70 лет и неработающие инвалиды I и II групп.

Эти семьи добавлены в категорию получателей региональных компенсаций на оплату капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Отмечается, что эта мера потребует дополнительно порядка 300 миллионов рублей из федерального бюджета ежегодно.