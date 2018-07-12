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Россиянам из аварийного дома предложили отдать детей в приют
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Россиянам из аварийного дома предложили отдать детей в приют 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
В Кургане жителям разрушающегося многоквартирного дома предложили отдать детей в приют, а самим переехать в общежития. Ранее они подали иск к мэрии города с требованием расселить аварийное здание.
В мае 2017 года экспертиза подтвердила, что дом 11 на улице Гагарина представляет опасность для людей. В здании происходят деформация и разрушение конструкций, рвутся обои, а за-за перекоса проемов уже начали лопаться стекла. Ремонт дома признали нецелесообразным.
Однако власти не спешат предоставить курганцам новую жилплощадь. В мэрии говорят, что у администрации нет муниципального жилья.
Как сообщила Znak.com одна из владелиц квартир Ольга Притчина, жители аварийного дома получили письма на бланке заместителя губернатора области Александра Карпова с предложением передать детей в приют. Взрослым же предложили переехать в «маневренный фонд», где им предоставят по шесть квадратных метров на человека. Курганцы от такого «заманчивого» предложения отказались.
Позднее начальник управления по социальной политике аппарата правительства области Елена Баева пояснила, что отдать детей в приют предложили органы опеки, а не от заместитель губернатора региона Александр Карпов.
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