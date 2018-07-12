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«Инград» открыл продажи квартир в 3-м и 4-м корпусах ЖК «Преображение»
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«Инград» открыл продажи квартир в 3-м и 4-м корпусах ЖК «Преображение» 

РИА Недвижимость 6 часов назад
МОСКВА, 12 июл — РИА Недвижимость. Группа компаний «Инград» начала продавать квартиры в новых корпусах N3 и N4 жилого квартала «Преображение», строительство которого ведется в районе Богородское в Москве, говорится в сообщении компании.
"В корпусе N3 покупатели смогут выбрать квартиру с чистовой отделкой в двух разных цветовых решениях «аквамарин» и «оникс». А в корпусе N4 квартиры реализуются без отделки", — отмечается в нем.
В новых корпусах продаются квартиры площадью от 22 до 111 квадратных метров, в том числе студии и квартиры евроформата. В квартирах предусмотрены лоджии, причем в некоторых сразу две. В отдельных квартирах планировочными решениями предусмотрено окно в ванной комнате, добавляется в пресс-релизе.
Жилой квартал комфорт-класса «Преображение» расположен около метро «Бульвар Рокоссовского». На территории квартала появится муниципальная школа на 600 мест с дошкольным образовательным отделением на 275 мест, планируется открытие детских развивающих студий, супермаркета и других объектов инфраструктуры, а также благоустроенный двор без машин, авторский ландшафтный дизайн, современные площадки для детей разных возрастов, дизайнерские входные группы с панорамным остеклением и деталями интерьера, перекликающиеся с общей концепцией квартала.
ГК «Инград» — инвестиционно-девелоперская компания, которая ведет свою деятельность с 2012 года. Она специализируется на строительстве жилых комплексов и микрорайонов комфорт и бизнес-класса в Москве и ближнем Подмосковье. Девелоперский портфель компании составляет 2,5 миллиона квадратных метров.
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