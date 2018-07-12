За подпольные казино в букмекерских конторах — 6 лет тюрьмы

Правительство предлагает увеличить штрафы для организаторов нелегальных азартных игр. Если же казино замаскировано под букмекерскую контору, то хозяин этого заведения может сесть в тюрьму на шесть лет. Такие же наказания предусмотрены для арендаторов помещений, где действует игровой клуб. Соответствующий законопроект Госдума 11 июля приняла в первом чтении.

Минимальный штраф составит 300 тысяч рублей

За последние десять лет правоохранительные органы пресекли деятельность свыше 71 тысячи незаконных игорных заведений. Возбуждено более 1600 уголовных дел, но в более 47 тысячах случаев организаторы незаконных азартных игр отделались штрафом. При этом нижний порог взыскания законодательством не установлен, поэтому размер наказания остаётся на усмотрение суда. По факту судьи могут оштрафовать нарушителей и на 10 тысяч рублей. В итоге нелегальные игорные клубы закрывают, их владельцы платят мизерный штраф и снова продолжают заниматься нелегальным бизнесом, маскируясь под интернет-кафе, биржи, пункты приёма ставок.

По словам зампреда Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэля Марданшина, правительственными поправками в Уголовный кодекс, принятыми 11 июля во втором чтении, устанавливается нижний порог штрафа за нелегальный игорный бизнес вне игорных зон. Минимальный штраф составит 300 тысяч, а максимальный — полтора миллиона рублей. Владельцев казино и игровых автоматов, маскирующихся под букмекерские конторы, которые сейчас несут административное наказание, посадят на четыре года, а если они действовали в составе организованной группы — на шесть лет. Соответствующий состав преступлений появится в статье 171.2 УК.

Также предлагается ввести аналогичные наказания для граждан, которые предоставляют помещения для организации незаконного игорного бизнеса. Чаще всего владельцы таких помещений ссылаются на то, что не знали, чем занимаются арендаторы. В марте 2015 года подпольное казино обнаружили в квартире жены модельера Валентина Юдашкина . В одном из интервью она рассказала, что не подозревала об этом бизнесе, так как сдавала квартиру через риелторское агентство. Согласно поправкам, таким арендодателям будет грозить уголовный срок.

Кроме того, предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, увеличить санкции за организацию зала с игровыми автоматами и несвоевременные выплаты от лотереи.

Дело не только в санкциях

650-700 миллиардов рублей составляет годовой объём букмекерского рынка. 422 миллиарда рублей приходится на ставки в Интернете, 255 миллиардов рублей — на ставки через пункты приёма ставок. С 2009 года в России казино и игровые автоматы разрешены только в специальных игорных зонах. Букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приёма ставок могут действовать вне этих зон при условии наличия лицензии у их организаторов. В таких заведениях нельзя играть в азартные игры с использованием игорных столов и устанавливать игровые автоматы. Запрещены также азартные игры с использованием Интернета.

На пленарном заседании Госдумы представители всех фракций поддержали ужесточение наказаний за организацию подпольных казино. «Прибыль игорного бизнеса такова, что существующие штрафы бессмысленны. Им легче заплатить штраф, чем соблюдать закон, — сказал » Парламентской газете » первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов . Он уверен, что введение уголовной ответственности может остановить желающих заработать на нелегальной игре. «Но одними карательными мерами не обойтись, нужно развивать игорный бизнес в четырёх игорных зонах, которые пока развиваются недостаточно активно», — отметил парламентарий.

Нарушение

Будет

Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорных зон, без лицензии, в том числе с использованием Интернета

Штраф до 500 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за период до 3 лет, обязательные работы от 180 до 240 часов, либо лишение свободы до 2 лет Нижний порог штрафа устанавливается в размере 300 тысяч рублей

То же деяние, совершённое группой лиц по предварительному сговору, либо сопряжённое с получением дохода в крупном размере

Штраф до 1 миллиона рублей или в размере дохода за период до 5 лет, лишение свободы до 4 лет со штрафом до 500 тысяч рублей

Устанавливается нижний порог штрафа в 500 тысяч рублей

То же деяние, совершённое организованной группой лиц или с использованием служебного положения, либо сопряжённое с получением дохода в особо крупном размере

Штраф до 1,5 миллиона рублей или в размере дохода до 5 лет, лишение свободы до 6 лет со штрафом до 1 миллиона

Устанавливается нижний порог штрафа в 1 миллион рублей

Организация игорного бизнеса в букмекерских конторах и тотализаторах без лицензии

В КоАП установлен административный штраф для граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей

Устанавливается уголовное наказание в виде штрафов от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей и лишение свободы до 6 лет.

Предоставление в аренду помещений, которые используются для подпольных казино

Административный штраф за организацию игрового клуба в 5 тысяч рублей

Устанавливается уголовное наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 500 тысяч рублей

За организацию зала с игровыми автоматами

Административный штраф для граждан — от 2 до 2,5 тысячи, для должностных лиц — от 8 до 20 тысяч, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч

Штраф для граждан от 3 до 4 тысяч рублей, должностных лиц — от 15 до 20 тысяч, юрлиц — от 250 до 350 тысяч рублей

Несвоевременные выплаты от лотереи

Административный штраф для должностных лиц — от 4 до 20 тысяч, для юрлиц — от 150 до 250 тысяч рублей.

Административный штраф для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей