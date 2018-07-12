Развязка Волоколамского и Ильинского шоссе будет стоить около 14 млрд рублей

МОСКВА , 12 июля. / ТАСС /. Стоимость строительства развязки на Волоколамском и Ильинском шоссе в Красногорске составит 14 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время осмотра места ее строительства.

"Очень важный объект, один из крупнейших в Подмосковье . Он обойдется бюджету области в 14 млрд рублей. Одна из главных проблем, о которой говорят жители Красногорска, как раз это большая развязка Волоколамка-Ильинка", — процитировали его в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья

Воробьев добавил, что первая очередь объекта будет сдана в октябре 2018 года. Полностью строительство планируется завершить в середине 2019 года.

Он также сказал, что власти рассматривают возможность строительства еще одной эстакады на улице Речная в Красногорске.