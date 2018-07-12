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Развязка Волоколамского и Ильинского шоссе будет стоить около 14 млрд рублей
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Развязка Волоколамского и Ильинского шоссе будет стоить около 14 млрд рублей 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Стоимость строительства развязки на Волоколамском и Ильинском шоссе в Красногорске составит 14 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время осмотра места ее строительства.
"Очень важный объект, один из крупнейших в Подмосковье. Он обойдется бюджету области в 14 млрд рублей. Одна из главных проблем, о которой говорят жители Красногорска, как раз это большая развязка Волоколамка-Ильинка", — процитировали его в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Воробьев добавил, что первая очередь объекта будет сдана в октябре 2018 года. Полностью строительство планируется завершить в середине 2019 года.
Он также сказал, что власти рассматривают возможность строительства еще одной эстакады на улице Речная в Красногорске.
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