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Обманутые дольщики провели в Орле митинг
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Обманутые дольщики провели в Орле митинг 

РИА 57 6 часов назад
Фото: РИА 57
Люди, которые вкладывали средства в строительство многоквартирного дома № 46 по улице Бурова и до сих пор не получили жилье, провели 10 июля митинг у злополучной стройплощадки.
Видеоотчет опубликован в youtube. Граждане обратились к властям всех уровней, так битва за квартиры продолжается уже три года и не приносит результатов. Люди задаются вопросом, кто «крышует» застройщика, если с ним не могут справиться ни городские, ни областные власти.
«Башкунов, ты обездолил наших детей! Где наши квартиры?» — указано на одном из плакатов.
Врио губернатора Андрей Клычков предполагал, что дом достоят в конце февраля 2018 года, потом срок передвинули на август 2018 года, посетовал один из дольщиков.
Строительство дома, в котором принимали участие 166 орловцев, осуществляло ООО «Промжилстрой». На сайте правительства в разделе проблемных объектов запись о доме на Бурова обрывается мартом 2018 года. Тогда были зафиксирована деятельность по устройству блочно-модульной котельной, монтажу трубопроводов противопожарного водопровода, установке отводов канализации. Данные за апрель, май, июнь отсутствуют, хотя ранее некоторые месяцы обозначались «строительно-монтажные работы не велись».
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