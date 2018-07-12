Как исправить ошибку в выписке из ЕГРН?

Продаю квартиру, а в полученной недавно выписке из ЕГРН обнаружил, что в моей фамилии допустили ошибку. Может ли это как-то повлиять на сделку?

«Да, может. Несоответствие фамилий в выписке из ЕГРН и вашем паспорте может насторожить потенциальных покупателей, а в будущем сорвать сделку.