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Как исправить ошибку в выписке из ЕГРН?
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Как исправить ошибку в выписке из ЕГРН? 

АиФ Пермь 6 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Продаю квартиру, а в полученной недавно выписке из ЕГРН обнаружил, что в моей фамилии допустили ошибку. Может ли это как-то повлиять на сделку?
«Да, может. Несоответствие фамилий в выписке из ЕГРН и вашем паспорте может насторожить потенциальных покупателей, а в будущем сорвать сделку.
Если в документе, на основании которого зарегистрировано ваше право собственности на квартиру, фамилия указана правильно, то опечатку допустили в процессе переноса информации из этого документа в ЕГРН. Подобные опечатки — это техническая ошибка, — отвечает замдиректора Кадастровой палаты по Пермскому краю Светлана Дьяконова. — Её исправят в течение трёх рабочих дней с момента поступления заявления в орган регистрации прав. Для этого вам нужно подойти в любой офис МФЦ или зайти в личный кабинет правообладателя на сайте Росреестра (rosreestr.ru/site/) и подать заявление об исправлении технической ошибки».
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