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Расходы на выкуп чужой доли в наследстве уменьшают НДФЛ
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Расходы на выкуп чужой доли в наследстве уменьшают НДФЛ 

Время бухгалтера 6 часов назад
Гражданин продал квартиру, частично полученную в наследство. Оставшаяся доля жилья была выкуплена им у другого фигуранта завещания по мировому соглашению.
На уплаченную сумму налогоплательщик хочет уменьшить базу по НДФЛ за налоговый период, в котором квартира продана.
Чиновники финансового ведомства сообщают, ст. 220 НК РФ разрешает вместо предусмотренного для таких случаев имущественного вычета скорректировать сумму доходов на издержки по приобретению имущества.
К таковым, по мнению чиновников, можно смело отнести и средства, компенсирующие долю других наследников в соответствии со ст. 1170 ГК РФ.
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