Расходы на выкуп чужой доли в наследстве уменьшают НДФЛ

Гражданин продал квартиру, частично полученную в наследство. Оставшаяся доля жилья была выкуплена им у другого фигуранта завещания по мировому соглашению.

На уплаченную сумму налогоплательщик хочет уменьшить базу по НДФЛ за налоговый период, в котором квартира продана.

Чиновники финансового ведомства сообщают, ст. 220 НК РФ разрешает вместо предусмотренного для таких случаев имущественного вычета скорректировать сумму доходов на издержки по приобретению имущества.

К таковым, по мнению чиновников, можно смело отнести и средства, компенсирующие долю других наследников в соответствии со ст. 1170 ГК РФ.