Строительство жилого дома со встроенным детским садом и нежилыми помещениями завершено в Звенигороде

Строительство жилого дома со встроенным детским садом и нежилыми помещениями завершено в Звенигороде , сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на его главу Артура Гарибяна.

«Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому со встроенным детским садом и нежилыми помещениями, построенному в Звенигородском ЖК «Серебряные звоны 2», — говорится в сообщении.

Как уточняется, многоквартирный дом расположен на ул. Игнатьевская в городском округе Звенигород. Площадь построенного корп. №3 составляет 12 тыс. 333 кв. м. Дом рассчитан на 180 квартир, жилой площадью 8 тыс. 98 кв. м, из них: 91 однокомнатная, 54 двухкомнатных, 35 трехкомнатных. Во встроенных нежилых помещениях предусмотрен детский сад на 32 места с детскими игровыми комнатами, спальнями, столовой, медицинским кабинетом. Часть нежилых помещений предназначена под размещение предприятий торговли и сферы услуг, говорится в сообщении.

«Дом готовится к вводу в эксплуатацию», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.

Отмечается, что на прилегающей территории разместятся детские игровые и спортивные площадки с теневыми навесами, беговая дорожка, также будут обустроены тротуары, парковочные места, выполнено озеленение. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения. Застройщиком жилого дома выступает АО «ЮИТ Ситистрой».