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В Мурино построили 25 детских садов
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В Мурино построили 25 детских садов 

АСН-Инфо 6 часов назад
Фото: АСН-Инфо
Уже работают 12 детских садов, построенных застройщиками и переданных на баланс районных властей — во всяком случае, такие данные прозвучали на совещании под председательством губернатора Ленобласти и руководителей строительных компаний 12 июля.
Застройщики также завершили строительство еще 13 дошкольных учреждений на 1 360 мест, которые пока не переданы муниципалитетам.
Из 12 функционирующих детских садов 7 уже выкуплены бюджетом по программе «Социальные объекты в обмен на налоги», 5 — взяты в срочное пользование и будут выкуплены в будущем. Глава региона рекомендовал застройщикам не тянуть с передачей социальных объектов государству, что является обязательным условием их выкупа. Он также поручил строительному блоку составить график выкупа объектов у застройщиков исходя из количества уплаченных компаниями налогов.
Также сейчас в Мурино строится еще 9 детских садов на 1 020 мест.
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