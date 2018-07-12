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Стало известно, сколько в 2017 году заработал кандидат в губернаторы Приморья от ЛДПР
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Стало известно, сколько в 2017 году заработал кандидат в губернаторы Приморья от ЛДПР 

Prim.News 7 часов назад
Фото: Prim.News
Выборы пройдут в сентябре.
Сведения о кандидате на должность губернатора Приморского края Андрее Андрейченко опубликовала «Приморская газета» в номере от 11 июля.
АНДРЕЙЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1984 года рождения; Новосибирская область, г. Новосибирск; депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, член комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям; член политической партии ЛДПР (Либерально-демократической партии России), член координационного совета приморского регионального отделения ЛДПР. Выдвинут политической партией ЛДПР. Имеет диплом Новосибирского государственного университета.
В 2017 году доходы Андрейченко составили около трех млн рублей. У него в собственности доля в квартире в Новосибирске. Открыты четыре счета, на которых собрано около 87 тысяч рублей. У супруги в прошлом году не было дохода, есть в собственности доля в квартире во Владивостоке, а также автомобиль Honda Fit и два счета (5072 рубля).
Выборы губернатора Приморского края пройдут 9 сентября.
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