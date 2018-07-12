Курортный сбор на Кавминводах принес за первые два месяца 38 млн рублей

На территории курортов Кавказских Минеральных Вод за первые два месяца действия эксперимента по взиманию курортного сбора собрали 38 миллионов рублей. Поступление платежей за май — июнь составило около 38 миллионов рублей. Плательщиками стали более 70 тысяч гостей региона, сообщается на портале госорганов Ставропольского края Эксперимент по курортному сбору начал действовать на территории городов-курортов Кавминвод в мае 2018 года. Полученные средства будут направлены на благоустройство курортного парка Железноводска , парка «Цветник» в Пятигорске , пешеходной зоны в центре Кисловодска и сквера возле курортного парка Ессентуков . Всего до конца года власти Ставрополья рассчитывают получить порядка 180 миллионов рублей.