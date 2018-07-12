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Курортный сбор на Кавминводах принес за первые два месяца 38 млн рублей
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Курортный сбор на Кавминводах принес за первые два месяца 38 млн рублей 

«Это Кавказ» 7 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
На территории курортов Кавказских Минеральных Вод за первые два месяца действия эксперимента по взиманию курортного сбора собрали 38 миллионов рублей.
Поступление платежей за май — июнь составило около 38 миллионов рублей. Плательщиками стали более 70 тысяч гостей региона, сообщается на портале госорганов Ставропольского края.
Эксперимент по курортному сбору начал действовать на территории городов-курортов Кавминвод в мае 2018 года. Полученные средства будут направлены на благоустройство курортного парка Железноводска, парка «Цветник» в Пятигорске, пешеходной зоны в центре Кисловодска и сквера возле курортного парка Ессентуков. Всего до конца года власти Ставрополья рассчитывают получить порядка 180 миллионов рублей.
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