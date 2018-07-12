Строительство дорожной развязки в Красногорске завершат в середине 2019 года

Первую очередь важной для Подмосковья дорожной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе сдадут в октябре 2018-го, а полностью строительство завершат в середине 2019 года, этот дорожный объект позволит решить проблемы транспортной доступности, сообщил в четверг журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Я проверил ход работ, сдача первой очереди будет в октябре, в конце года еще одна ветка будет закончена и сдана, а через год, в середине 2019 года, этот объект будет сдан полностью, и стройка здесь закончится абсолютно», — сказал Воробьев.

По его словам, развязка позволит решить проблемы транспортной доступности.

«Это те проблемы, о которых сегодня жители Красногорска говорят, волнуются, не могут проехать ни в детсад, ни в школу, ни в Красногорскую больницу. Поэтому очень важный объект. Одна из главных проблем в Красногорске — это пробки, как раз эта большая развязка Волоколамки и Ильинки развяжет все проблемные участки», — подчеркнул глава региона.

Позднее планируется построить еще одну эстакаду.

«Есть еще одно место на улице Речной, мы тоже там думаем построить эстакаду несколько позднее. Тогда проблемы, которая сегодня волнует жителей, практически не будет», — добавил Воробьев.

В рамках возведения транспортной развязки планируется строительство трех пусковых комплексов. Финансирование — 14,5 миллиардов рублей (в том числе за счет регионального Дорожного фонда — 13,5 миллиардов рублей, федеральные средства — 1 миллиард рублей). Стоимость проектно-изыскательных работ — 374 миллиона рублей. Стоимость строительно-монтажных работ и затраты заказчика (изъятие и компенсационные выплаты) — 14,159 миллиарда рублей.

Длина развязки составит около девяти километров. Со стороны Волоколамского шоссе будет шесть полос движения, четыре — со стороны Ильинского шоссе, две — со стороны Пенягинского шоссе.

Пропускная способность нового объекта — более 80 тысяч автомобилей в сутки. Заказчиком выступает ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства». Генподрядчик — ОАО «Стройтрансгаз»

Двухуровневая развязка включает: путепровод основного хода через железную дорогу Рижского направления, путепровод на съезде с Волоколамского на Ильинское шоссе, мост через реку Баньку, разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе, пешеходные переходы.

Рабочее движение на первом пусковом комплексе планируется запустить в четвертом квартале 2018 года. Первый пусковой комплекс включает строительство правого направления путепровода основного хода Волоколамского шоссе через железнодорожные пути Рижского направления, будет запущено движение транспорта по временной схеме на двух полосах в каждую сторону.

Таким образом, уже на этом этапе будут ликвидированы пробки, образующиеся на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе. Для обеспечения безопасного и комфортного движения жителей прилегающих районов будут возведены подземные и надземные пешеходные переходы.

Рабочее движение на втором пусковом комплексе планируется запустить в четвертом квартале 2018 года. Второй пусковой комплекс включает в себя строительство левой части путепровода основного хода Волоколамского шоссе через железнодорожные пути Рижского направления, путепровода на съезде с Волоколамского на Ильинское шоссе, надземного пешеходного перехода через Ильинское шоссе и моста через реку Баньку.