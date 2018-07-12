Не зарекайся: где пенсионерам найти денег на квартплату

Пожилые владельцы недвижимости относятся к группе риска, так как над ними постоянно довлеет угроза лишиться жилья из-за мошеннических действий или накопленных долгов по квартплате. Эксперты рассказали сайту «РИА Недвижимость», как этого не допустить и что делать, если беда уже настигла.

Важные и беззащитные

Старение населения стало настолько всеобъемлющим трендом, что его приходится учитывать и обсуждать буквально в любом контексте. Так, в программе Moscow Urban Forum 2018, который пройдет в Москве с 17 по 21 июля, этой проблеме посвящена отдельная сессия «Старость — не порок. Мегаполисы и вызов меняющейся демографии». Кроме того, фестивальная программа форума «Связывая поколения» будет посвящена теме улучшения и приспособления городской среды для старшего поколения.

Значение возрастных людей непосредственно для рынка недвижимости также недавно пришлось всесторонне обсудить в связи с информацией о готовящейся пенсионной реформе. Еще более существенно они задействованы в обороте недвижимости в качестве арендодателей.

Однако при всей своей вовлеченности и многочисленности люди старшего возраста остаются самой незащищенной категорией в сфере недвижимости. Именно они часто становятся жертвами мошенников, собственного финансового положения или сложившихся на рынке «традиций».

"Ввиду преклонного возраста, они часто подвержены проблемам с памятью, психическим отклонениям, эмоциональным колебаниям, повышенной утомляемости. Пожилых людей легко обмануть. Этим пользуются квартирные аферисты и мошенники, которым даже не приходится прилагать значительных усилий, чтобы присвоить жилплощадь одинокого старика", — рассказывают эксперты Федеральной нотариальной палаты.

По данным ВОЗ уже совсем скоро большая часть населения мегаполисов будет среднего и старшего возраста, так что создание доступной среды не только с точки зрения передвижения и досуга, но и в области гражданского оборота недвижимости — один из главных вызовов, стоящих сейчас перед Москвой.

Добыча денег из жилья

В некоторых случаях пожилые люди могут превратить жилье в источник дополнительных доходов или как минимум снизить расходы на него.

Одной из популярных схем является продажа пенсионером квартиры (особенно если она большая) с целью покупки другой, меньшей по площади и более дешевой. Полученную разницу кладут на депозит, чаще в Сбербанк , и живут на проценты со вклада, рассказывает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

В этой схеме есть один аспект: пожилым людям, особенно одиноким, может просто не хватить сил и средств на организацию собственного переезда. В этом им могут помочь волонтерские и благотворительные организации, такие как фонд «Старость в радость». Директор фонда Елизавета Олескина выступит в качестве модератора сессии «Старость — не порок. Мегаполисы и вызов меняющейся демографии», которая пройдет 17 июля в рамках Moscow Urban Forum 2018.

Долги за ЖКХ — выход есть

Квартплата также часто бывает не по карману для пенсионера, но сегодня у них существуют льготы. Плюс можно оформить субсидию в качестве малоимущего, и она будет покрывать часть затрат на коммунальные платежи, до 50%, замечает Дымова.

Кстати, некоторые считают, что продать квартиру при наличии задолженности по оплате ЖКУ невозможно, но это не так.

Продажа квартиры с долгом по коммунальным платежам — это не редкость, поясняет руководитель офиса «В Крылатском» «Миэль-Сеть офисов недвижимости» Ирина Бербенёва. «Как правило, покупатель вносит аванс, сумма которого соответствует сумме долга по коммунальным платежам. Собственник гасит задолженность этими деньгами, а затем проводится сделка», — рассказывает она. Конечно, при проведении такой сделки есть некоторая доля риска, добавляет эксперт.

При этом, по закону, все коммунальные долги за исключением капитального ремонта оплачивает предыдущий собственник, а взносы на капремонт переходят новому правообладателю, уточняет Дымова.

Однако, продолжает она, нужно не забывать предпринимать меры предосторожности, чтобы вся операция не обернулась новыми проблемами. «Часто продавцы под честное слово возлагают ответственность за погашение долга на покупателя, но так делать не стоит. Какие бы честные глаза у последнего не были, он может пообещать погасить долг и не сделать этого», — подчеркивает Дымова. В таком случае на бывшего собственника направляется заявление в суд, так как долги были накоплены во время его владения квартирой. Судебный приказ является одновременно и исполнительным листком, по которому приставы могут наложить арест на имущество или списать деньги с лицевого счета. Стоит также помнить, что сегодня УК работают очень оперативно, и если собственник не платит квартплату в течение 3 месяцев, подается заявление в суд, поэтому накопить большие долги не получится, говорит она.

Заработок без переезда

Для тех, кто вообще не рассматривает возможность переезда, все равно остаются варианты получения дохода от квартиры.

Одна из таких возможностей — договор ренты. Чаще всего рентополучателем является одинокий пожилой человек, для которого это жилье единственное, а денежных средств не хватает на его содержание и на жизнь, рассуждает Бербенёва. Договор ренты обязательно необходимо заверить у нотариуса и зарегистрировать в Росреестре . «При заключении такого договора все стороны должны соблюдать известную осторожность. Если условия договора не соблюдаются, то рентополучатель может в любой момент расторгнуть такой договор в судебном порядке», — отмечает она.

Впрочем, рента как вид дополнительно заработка, заключающаяся между чужими людьми, а не как перевод права собственности на родственников, отошла на второй план, добавляет Дымова. «Объясняется это тем, что до сих пор нет гарантии отсутствия криминальной составляющей», — предупреждает эксперт.

Если жилье продавать нет желания, а комнат больше, чем одна, то вполне можно рассмотреть вариант с подселением жильца, предлагает Бербенёва. Правда, в этом случае возникает необходимость платить налог (НДФЛ) — от них пенсионеры не освобождены, напоминает она. Но, несмотря на это, сдача комнаты в аренду — все-таки хороший вариант дополнительного заработка.