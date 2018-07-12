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Прокуратура выбила жилье для свердловской семьи с ребенком-инвалидом
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Прокуратура выбила жилье для свердловской семьи с ребенком-инвалидом 

Уралинформбюро 5 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Прокуратура через суд обязала администрацию Екатеринбурга выделить семье с ребенком-инвалидом, заболевание которого исключили из перечня дающих льготу, квартиру с дополнительной площадью на условиях соцнайма.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе областного ведомства, в ноябре 2017 года семья из шести человек встала на учет в качестве нуждающихся в жилье с дополнительной площадью. Однако полагавшуюся квартиру семье так и не предоставили — с 1 января 2018 года заболевание ребенка было исключено из перечня, дающего льготы при реализации жилищных прав.
При этом в прокуратуре отметили, что право на внеочередное обеспечение жильем возникло у ребенка до изменений в законе.
"Отсутствие в законодательстве указания на срок, в течение которого жилье должно быть предоставлено, свидетельствует о том, что жилое помещение должно быть предоставлено незамедлительно после возникновения соответствующего субъективного права — права на получение жилого помещения вне очереди", — подчеркнули в ведомстве.
Суд частично удовлетворил иск прокуратуры. Теперь администрация Екатеринбурга обязана вне очереди предоставить семье отдельное пригодное жилье в пределах города на условиях договора соцнайма. При этом должно учитываться право инвалида на дополнительную площадь.
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