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Власти предложили россиянам из аварийного дома отдать детей в приют
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Власти предложили россиянам из аварийного дома отдать детей в приют 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Кургане жители разрушающегося многоквартирного дома на улице Гагарина получили письмо от заместителя губернатора области Александра Карпова с предложением отдать детей в приют, сообщила Znak.com одна из владелиц квартир в доме Ольга Притчина.
Взрослым же предложили переехать в «маневренный фонд», где им предоставят по шесть квадратных метров на человека.
Жильцы отказались от таких условий расселения. В суде рассматривается их иск к мэрии. Представители мэрии в ответ заявили, что, несмотря на аварийный статус жилого дома, в здании нет муниципального жилья, и с формулировкой о переселении администрация Кургана не согласна.
Деформация и разрушение конструкций указанного дома началось в 2016 году. Тогда из-за перекоса оконных проемов стали лопаться стекла. В мае 2017 года по результатам экспертизы комиссия приняла решение о нецелесообразности ремонта и опасности дальнейшего нахождения людей в этом здании.
Однако в мэрии на вопросы о расселении отвечают лишь отписками, заявляют жители. Администрация города предприняла попытку укрепить фундамент здания деревянными балками, но это не помогло.
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