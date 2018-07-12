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В Волоколамске построили дом для 143 переселенцев из аварийного жилья
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В Волоколамске построили дом для 143 переселенцев из аварийного жилья 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Волоколамске введен в эксплуатацию дом, построенный в рамках реализация адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.
«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, расположенного в городе Волоколамск, 2-й Шаховской проезд, дом 22. Теперь 143 человека переедут в трехэтажный жилой дом с современными комфортными условиями», — сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.
Таким образом, по словам министра, в Волоколамске будет расселено 2 365 квадратных метров аварийного жилья, тем самым будет выполнена программа на 2018 год.
Застройщиком многоквартирного дома выступила компания ООО «ЖБИ-3».
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