В Волоколамске построили дом для 143 переселенцев из аварийного жилья

В подмосковном Волоколамске введен в эксплуатацию дом, построенный в рамках реализация адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, расположенного в городе Волоколамск, 2-й Шаховской проезд, дом 22. Теперь 143 человека переедут в трехэтажный жилой дом с современными комфортными условиями», — сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев

Таким образом, по словам министра, в Волоколамске будет расселено 2 365 квадратных метров аварийного жилья, тем самым будет выполнена программа на 2018 год.

Застройщиком многоквартирного дома выступила компания ООО «ЖБИ-3».