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Регионам передадут полномочия по предоставлению жилья детям-сиротам
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Регионам передадут полномочия по предоставлению жилья детям-сиротам 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
Регионам предлагают передать полномочия по контролю за предоставлением жилья детям-сиротам. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
По словам главы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой, законопроект был принят в первом чтении 12 апреля. Предлагается внести изменения в закон об общих принципах законодательной власти в субъектах, законы о закупках и о жилье для детей-сирот.
Ко второму чтению инициативы поступило 49 поправок, из которых 10 принято. Одна из поправок даёт регионам право покупать квартиры для сирот у физических лиц. Принято также предложение сенаторов о том, что в случае смерти сироты его семью не будут выселять из квартиры, как это происходит сейчас. Поправка депутата Галины Хованской вводит более мягкие основания для расторжения договора найма помещений для детей-сирот.
«Раньше, если сирота полгода не платил за ЖКХ, его могли выселить, а сейчас этот срок увеличивается до года», — пояснила Тамара Плетнёва.
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