Регионам передадут полномочия по предоставлению жилья детям-сиротам

Регионам предлагают передать полномочия по контролю за предоставлением жилья детям-сиротам. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

По словам главы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой , законопроект был принят в первом чтении 12 апреля. Предлагается внести изменения в закон об общих принципах законодательной власти в субъектах, законы о закупках и о жилье для детей-сирот.

Ко второму чтению инициативы поступило 49 поправок, из которых 10 принято. Одна из поправок даёт регионам право покупать квартиры для сирот у физических лиц. Принято также предложение сенаторов о том, что в случае смерти сироты его семью не будут выселять из квартиры, как это происходит сейчас. Поправка депутата Галины Хованской вводит более мягкие основания для расторжения договора найма помещений для детей-сирот.

«Раньше, если сирота полгода не платил за ЖКХ, его могли выселить, а сейчас этот срок увеличивается до года», — пояснила Тамара Плетнёва.