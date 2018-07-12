Согласован проект строительства многофункционального общественно-делового комплекса в центре Москвы

Согласован проект строительства многофункционального общественно-делового комплекса с апартаментами в Красносельском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта строительства: «Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами» по адресу: пересечение проспекта Академика Сахарова и ул. Садовая-Спасская, Красносельский район, Центральный административный округ Москвы », — говорится в сообщении.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов пояснил, что проектом предусматривается строительство 19-этажного здания многофункционального общественно-делового комплекса с четырьмя подземными этажами. Помимо апартаментов, в комплексе предусмотрены офисы и вся необходимая торгово-бытовая и развлекательная инфраструктура, что повысит комфорт для будущих жителей.

«Апартаменты расположатся с четвертого по 19 этажи здания. На первом подземном и наземном этажах предусматриваются магазины непродовольственных товаров и супермаркет. Также на первом этаже появятся рестораны и кафе, а на втором и третьем этажах запроектирован фитнес-центр с бассейном и залами для групповых занятий. Офисные помещения предусматриваются на четвертом этаже комплекса», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что на подземных этажах будет оборудована четырехуровневая автостоянка. Для сотрудников коммерческих помещений (предприятия общественного питания, предприятия розничной торговли, фитнес, офисы) предусмотрены временные машиноместа, сблокированные в обособленные группы для каждого предприятия. Для парковки автомобилей на данные машиноместа будет работать парковочная служба.