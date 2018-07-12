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В Воронеже десятки соцработников вынуждены жить в экстремальных условиях
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В Воронеже десятки соцработников вынуждены жить в экстремальных условиях 

Вести Воронеж 5 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Люди уже 30 лет живут во временном жилье на цокольных этажах. Обшарпанные стены и потолки, проблемы с коммуникациями и отоплением — в таких неприглядных условиях приходится жить десяткам воронежцев, которые когда-то решили связать свою жизнь с социальной работой. Действующие и бывшие сотрудники областного геронтологического центра и дома интерната-милосердия для престарелых и инвалидов десятилетиями ютятся в цокольных помещениях заведений и никак не могут обрести новый дом. Об этом сообщают активисты ОНФ, которые решили помочь людям.
Как рассказывают общественники, на «нулевых» этажах этих заведений проживает около 40 семей. И все на «птичьих правах». Договоры социального найма жилья организации с ними не заключают, поскольку их квартиры на цокольном этаже больше не имеют статуса общежитий. За те же коммунальные услуги семьи платят соцучреждениям, а не напрямую ресурсоснабжающим компаниям.
— Это создает массу проблем для руководства интерната и геронтологического центра. Надзорные органы периодически накладывают на администрацию штрафы за нарушения требований пожарной безопасности. В частности, за то, что с цокольных этажей не убрано жилье. Но пока это можно сделать единственным способом — выставив десятки людей на улицу, что недопустимо, — отметил активист регионального отделения ОНФ Александр Евтушенко.
Около 30 лет назад работникам учреждений эти квартиры давали в качестве временного жилья. Позже встал вопрос о том, что их надо перерегистрировать. Но закон уже не позволил это сделать — размещать жилые помещения на цокольных этажах нельзя. Все семьи живут здесь по комнатам. У них общие кухни, уборные и душевые. И всё это уже давно нуждается в ремонте. Помимо ужасного состояниястен, потолков, окон, дверей и сантехники, здесь ещё и очень холодно зимой. Ремонт системы отопления проблему не решил.
Руководство соцуреждений старается поддерживать состояние зданий, но условия здесь уже близки к экстремальным. К примеру, по заключению межведомственной комиссии, утвержденному приказом регионального департамента ЖКХ и энергетики, квартиры в геронтологическом центре, которые занимают 10 семей, вовсе не пригодны для жизни.
Проблема с переселением не решается столь долго, что во временном жилье уже происходит смена поколений. — Предоставления полноценного жилья мы так и не дождались. За это время некоторые из нас вышли на заслуженный отдых, некоторые умерли, их комнаты заняли дети и внуки. В очереди на муниципальные квартиры можно стоять сколь угодно долго, а коммерческое жилье многим просто не по карману. Нужно оформлять ипотеку. А кто даст её пенсионеру? — пожаловались жильцы общежитий.
Общественники взяли эту ситуацию на контроль и обратились к городским властям с просьбой рассмотреть возможность расселения людей, оказавшихся в непростой ситуации. Фото: пресс-служба регионального управления ОНФ
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