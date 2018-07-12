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На нарушении градостроительного законодательства пойманы власти еще ряда регионов
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На нарушении градостроительного законодательства пойманы власти еще ряда регионов 

Свободная пресса 8 часов назад
Как сообщает пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ, в ходе плановой выездной проверки в Агентствах архитектуры и градостроительной деятельности Ульяновской области и Краснодарского края выявлены нарушения законодательства о градостроительной деятельности, в том числе нарушения, связанные с выдачей разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию.
Проверка органов государственно власти в Ульяновской области проводилась в соответствии с приказом от 7 марта 2018 г. № 141/пр в период с 29 марта по 12 апреля 2018 года, а в Краснодарском крае — в соответствии с приказом от 24 мая 2018 г. № 304/пр в период с 4 по 18 июня 2018 года.
По итогам проверки проверяемых органов государственной власти составлены акты проверки и выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Обязанности по мониторингу их выполнения возложены на местные Департаменты разрешительной деятельности и контроля.
Напомним, ранее «СП» уже сообщала о том, что органы государственной власти Подмосковья были пойманы на нарушениях, связанных с несоответствием регионального законодательства федеральному, с осуществлением регионального государственного строительного надзора, а также с проведением государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.
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